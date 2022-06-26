الرياضة: المدينة الشبابية ببورسعيد تخدم 27 محافظة ومجهزة بأحدث المعدات

قال الدكتور أشرف البجرمي، رئيس الادارة المركزية للمنشآت الشبابية بوزارة الشباب والرياضة، إن المدينة الشبابية بمحافظة بورسعيد تخدم 27 محافظة، وتم تجهيزها علي أعلي مستوي لاستقبال الشباب من مختلف أنحاء الجمهورية.

زيارة لجنة الشباب لبورسعيد

جاء ذلك خلال الزيارة التفقدية للجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمود حسين، لعدد من المنشآت الشبابية بمحافظة بورسعيد، بمشاركة اللواء اسماعيل الفار المدير التنفيذي لوزارة الشباب ، وايمان عبدالجابر وكيل وزارة الشباب.

واوضح «البجرمي» أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب حريص علي الانتهاء من جميع اعمال التطوير لمراكز الشباب في أسرع وقت لافتا الي انه تم تجهيز المدينة الشبابية ببورسعيد بأحدث المعدات والمستلزمات اللازمة للإقامة وممارسة الرياضة والأنشطة الاجتماعية.

تنظيم ورش عمل متعددة الأغراض

وأشار «البجرمي» إلي أن المدنية تضم مطعم وصالة اللياقة البدنية والملعب متعدد الأغراض وقاعة المؤتمرات، والتى تتسع لــ 240 فردا، بالإضافة إلى ورش العمل المتعددة الأغراض، والتى تتسع لــ 75 فردا، كما تتضم 6 شاليه عائلى و240 سريرا فندقيا، مع توفير المساحات الخضراء وتجهيز شاطئ خاص بالمدينة الشبابية.

ويضم وفد لجنة الشباب والرياضة الدكتور محمود حسين رئيس اللجنة والنائب سامر التلاوي وكيل اللجنة واللواء ثروت سويلم والنائب حازم إمام أمين سر اللجنة والنواب درويش مرعي ومحمد لبيب وأسامة عبدالعاطي وخالد بدوي، وآية مدني وولاء عبدالفتاح وأحمد مصطفي وسلمي مراد وإبراهيم عبداللطيف أمين اللجنة وعاطف مرعي وحمدي خيري من الأمانة الفنية.