محامي أسرة نيرة: المتهم لم يغير أقواله أمام المحكمة.. لكنه يستعطف الرأي العام

أوضح عبد الرحمن محمود خليل محامي أسرة نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة أن أقوال المتهم محمد عادل أمام هيئة محكمة جنايات المنصورة اليوم، هدفها إثارة التعاطف معه، في أولى جلسات محاكمته.

دفاع نيرة يطمئن متابعي القضية

وطمأن دفاع أسرة نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة، الرأي العام بأن محكمة جنايات المنصورة أوضحت بشكل قاطع وعلمي اليوم أنها لا تتاثر مطلقا بالرأي العام، وأن الاحتكام يكون للوقائع والأدلة فحسب.

وأضاف محامي أسرة نيرة في تصريحات لـ «الوطن» أيضا أن اهتمام الرأي العام بالقضية ساهم في التعجيل بإحالتها إلى محكمة الجنايات.

المحامي: المتهم لم يغير أقواله

وأكد «خليل» أن المتهم لم يغير أقوله التي أدلى بها أمام النيابة، لكنه سعي خلال أقواله اليوم لاستعطاف الرأى العام، وإظهار نفسه أنه ضحية.

وأوضح محامي طالبة جامعة المنصورة أن القضية حاليا بيد المحكمة والقاضي هو الذي يملك الحكم، وأن القضية محل دراسة ولا يجب الحديث عن تفاصيلها.

وردا على سؤال حول أقوال الشهود، وهل يمكن أن تغير مسار القضية أجاب محامي أسرة نيرة بأن الأقوال ثابتة وجميعها محددة بنفس الاتجاه، مضيفا أن إحالة المتهم للطب الشرعي مسؤلية المحكمة صاحبة القرار الوحيد بها.

قرار بث الجلسات علنية وتأجيل المحاكمة

كما صرح محامي أسرة نيرة أن هذه الجريمة ليست جريمة قتل عادية، لكنها مذبحة، والحكم الأخير للمحكمة عقب سماعها أقول المتهم والشهود وتقرير الصفة التشريحية والوقائع.

وكان قد تم بجلسة اليوم تأجيل المحاكمة إلى الثلاثاء، لسماع مرافعة الدفاع، عقب طلب دفاع المتهم بقتل نيرة أشرف ذلك.