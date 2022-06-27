أسعار العملات الأجنبية اليوم الاثنين 27-6-2022 مقابل الجنيه المصري

أعلنت البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري الحكومية والخاصة عن سعر العملات الورقية، من بينها سعر الريال السعودي الذي شهد أمس حالة من الثبات في كافة البنوك، إذ يحرص الكثير على متابعة قيمته بالتزامن مع موسم الحج لهذا العام.

واليوم الاثنين الموافق 27 يونيو 2022، يعرض موقع «الوطن» أسعار العملات الأجنبية والعربية في بداية المعاملات الصباحية في عدد من البنوك المصرية العاملة بالقطاع المصرفي، والتي جاءت كما يلي:

سعر الدولار في البنوك المصرية

استقر سعر الدولار في البنوك الحكومية في بداية التعاملات اليوم، ليبلغ نحو 18.71 جنيه للبيع و18.77 جنيه للشراء في بنك مصر، فيما سجّل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 18.71 جنيه للبيع و18.77 جنيه للشراء، ووصل سعر الدولار في البنك المركزي لنحو 18.71 جنيه للشراء و18.78 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار في بنك قناة السويس نحو 18.79 جنيه للبيع، و18.69 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

واليوم الاثنين استقرت عملة المملكة في عدد من البنوك، إذ جاء سعر الريال السعودي في بنك مصر بنحو 5 جنيهات للبيع و4.98 جنيه للشراء، ووصل سعر الريال السعودي في البنك المركزي لنحو 5 جنيهات للبيع و4.98 جنيه للشراء، فيما بلغ سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي، نحو 4.98 جنيه للشراء مقابل 5 جنيهات للبيع، وسجل سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي نحو 4.99 جنيه للشراء و5 جنيهات للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

وارتفعت العملة البريطانية في البنوك، إذ وصل سعر الجنيه الإسترليني، فسجل في البنك المركزي إلى 22.94 جنيه للشراء و23.01 جنيه للبيع، في البنك الأهلي نحو 22.94 جنيه للشراء و23.07 للبيع، كما سجل سعر الجنيه الإسترليني في المصرف المتحد نحو 22.94 جنيه للشراء و23.10 جنيه للبيع.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنوك

وأخيرا جاء سعر اليورو في بنك قناة السويس بنحو 19.86 جنيه للبيع و19.71 للشراء، وسجل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري نحو 19.74 جنيه للشراء و19.84 جنيه للبيع، وبلغ سعر اليورو في بنك مصر نحو 19.84 جنيه للبيع و19.74 للشراء، ووصل سعر اليورو في المصرف المتحد اليوم لنحو 19.74 جنيه للشراء و19.86 جنيه للبيع.