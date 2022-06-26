أسعار العملات الأجنبية اليوم الأحد 26-6-2022 مقابل الجنيه المصري

مع عودة البنوك المصرية اليوم الأحد للعمل بعد انتهاء الراحة الأسبوعية والتي تستمر لمدة يومين هما الجمعة والسبت، يبحث الكثيرون عن أسعار العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصرية في البنوك.

وفيما يلي يعرض موقع «الوطن» أسعار العملات الأجنبية والعربية في بداية المعاملات الصباحية اليوم الأحد الموافق 26 يونيو في عدد من البنوك المصرية العاملة بالقطاع المصرفي، والتي جاءت كما يلي:

سعر الدولار في البنوك المصرية

سجل سعر الدولار في بنك مصر نحو 18.71 جنيه للبيع و18.77 جنيه للشراء، كما سجّل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، نحو 18.71 جنيه للبيع و18.77 جنيه للشراء، وسجل سعر الدولار في البنك المركزي 18.71 جنيه للشراء و18.78 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار في بنك قناة السويس نحو 18.79 جنيه للبيع، و18.69 جنيه للشراء.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنوك

وسجل سعر اليورو في بنك مصر نحو 19.86 جنيه للبيع و19.61 للشراء، وبلغ سعر اليورو في المصرف المتحد اليوم نحو 19.61 جنيه للشراء و19.88 جنيه للبيع، كما سجل سعر اليورو في بنك قناة السويس نحو 19.88 جنيه للبيع و19.62 للشراء، وسجل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري، نحو 19.66 جنيه للشراء و19.84 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

وبلغ سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي، نحو 4.98 جنيه للشراء مقابل 5 جنيهات للبيع، وبلغ سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي نحو 4.99 جنيه للشراء و5 جنيهات للبيع، كما جاء سعر الريال السعودي في بنك مصر بنحو 5 جنيهات للبيع و4.98 جنيه للشراء، ووصل سعر الريال السعودي في البنك المركزي لنحو 5 جنيهات للبيع و4.98 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

سجل سعر الجنيه الإسترليني في البنك الأهلي نحو 22.90 جنيه للشراء و23.12 للبيع، كما سجل سعر الجنيه الإسترليني في المصرف المتحد نحو 22.77 جنيه للشراء و23.05 جنيه للبيع، ووصل سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي إلى 22.91 جنيه للشراء و23.01 جنيه للبيع.