سعر اليورو اليوم الأحد 26-6-2022 في البنوك المصرية

يترقب الكثير من المستثمرين وحتى المواطنين بداية المعاملات الصباحية اليوم الأحد في البنوك المصرية، سعر اليورو مقابل الجنيه المصري، والذي تباين حسب آليه العرض والطلب التابعة لكل مؤسسة مصرفية.

وفيما يلي يعرض موقع «الوطن» ضمن خدماته في المجال الاقتصادي وتحديدًا أسعار العملات، نقدم سعر اليورو مقابل الجنيه في بداية التعاملات الصباحية اليوم الأحد الموافق 26 يونيو الحالي، في عدد من البنوك المصرية، كما يلي:

سعر اليورو في البنك المركزي

وفي البنك المركزي المصري الذي يحدد السياسات النقدية التي تتعلق بالبنوك، سجل سعر اليورو مقابل الجنيه المصري نحو 19.62 جنيه للشراء و19.75 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر اليورو مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية

وسجل سعر اليورو في بنك الإسكندرية 19.63 جنيه للشراء و19.88 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

وسجل سعر اليورو في البنك التجاري الدولي اليوم الأحد نحو 19.61 جنيه للشراء و19.81 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

وصل سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري لنحو 19.66 جنيه للشراء و19.84 جنيه للبيع.

سعر اليورو مقابل الجنيه في بنك مصر

كما سجل سعر اليورو في بنك مصر اليوم نحو 19.66 جنيه للشراء و19.84 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر اليورو في المصرف المتحد

وفي المصرف المتحد، سجل سعر اليورو نحو 19.80 جنيه للبيع و19.58 جنيه للشراء.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

وصل سعر اليورو في بنك قناة السويس لنحو 19.62 جنيه للشراء و19.88 جنيه للبيع، وفق بداية التعاملات اليوم

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

ووصل سعر اليورو في بنك الإسكندرية وفق آخر تعاملات وردت في التعاملات الصباحية اليوم الأحد إلى نحو 19.73 جنيه للشراء و19.88 جنيه للبيع.