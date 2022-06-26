خضوع الفنان محمد التاجي لعملية جراحية صباح اليوم

خضع الفنان محمد التاجي صباح اليوم لعملية جراحية بسبب المرارة وكشف عن هذا الأمر من خلال صفحته الخاصة على موقع الفيس بوك.

ونشر الفنان محمد التاجي فيديو عبر خاصية استورى على صفحته كشف من خلاله عن خضوعه لعملية جراحية فى المرارة ومزح مع عدد من أصدقائه أنهم السبب في ذلك.

أعمال محمد التاجي

يذكر أن الفنان محمد التاجي كان قد شارك فى السباق الرمضاني الماضي بعملين منهم مسلسل فاتن أمل حربي ومسلسل دايما عامر.