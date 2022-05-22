محمد التاجي: أستحق دخول موسوعة جينس عن دوري في «البشاير»

قال الفنان محمد التاجي، إنه كان يخاف من تعريف الناس بأنه حفيد الفنان عبد الوارث عسر في أول أعماله، مبينا أنه درب كل أحفاده على فن الإلقاء، مشيرا إلى أن جده حضر مسرحية له في مسرح الطليعة، لكنه كان خائف من الحكم عليه، ويتنفس بصعوبة ومرعوب، حتى أخذ الثقة في نفسه، مؤكدا أن مسرحية المتزوجون كانت نقطة انطلاقه وليس مسلسل البشاير.

سقوطه في اختبارات معهد الفنون المسرحية

أضاف التاجي، خلال استضافته في برنامج «السفيرة عزيزة»، مساء اليوم، على فضائية «DMC»، وتقدمه الإعلامية القديرة سناء منصور، أنه بدأ التمثيل في عمر 21 سنة، ولم ينجح في اختبارات معهد الفنون المسرحية، لذا اتجه إلى كلية الحقوق، موضحا أنه كان يمارس التمثيل على مسرح المدرسة الثانوية، لافتا إلى أنه كان في مدرسة القديس يوسف في الظاهر، وكانت هناك حفلة سنوية للطلاب الموجودين في المسرح.

أول عمل تليفزيوني له

أوضح الفنان محمد التاجي، أن أول عمل تليفزيوني له، كان مع المخرج محمد فاضل، اسمه خط عرض 43، ووقف أمام عمالقة الفن، مثل عمر الحريري وصلاح السعدني وكريمة مختار وعمر خورشيد وهويدا ابنة الفنانة صباح، والفنان الكبير جميل راتب، لافتا إلى أن هذا العمل كان أول عمل مكتوب للفنان محمد جلال عبد القوي، وأن أكثر فنان عمل معه هما نور الشريف وصلاح السعدني.

شخصيته في مسلسل البشاير

أشار محمد التاجي، إلى أن مسلسل البشاير كان في عام 1986، متابعا: «محمود عبد العزيز قالي هتعمل الشخصية دي إزاي، أنك تطلع واحد بيجري ورا واحدة، وعاوز ينتجلها وبعدين اتغاظت، وعملت طريقة كلام تخص الشخصية، فخليت الصوت بتاعي غريب، وعملت لازمة يا سعيد، عشان الناس تقتنع بالشخص، وحسيت بنجاح الشخصية دي، وإحنا بنصور من العمال في البلاتوه، ودول أكبر مدرب، لأن فات عليهم ممثلين مصر كلهم، كان في اسطا كهرباء اسمه سرور كبير، كان بيقولي أقول الكلمة أمتى، أنا بقول المفروض أخش موسوعة جينيس، لأن الناس بتنادي اسم سعيد، والمسلسل من سنة 1986، ودي لازمة استمرت مع الناس العمر كله، ناس طلبوا مني أعملها حلقات على يوتيوب، مردتش».