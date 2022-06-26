«محمد صدام» يوزع المياه المثلجة في شوارع القناطر: «بنهون الحر على الناس»

«بنهون الحر ونتاجر مع الله»، هكذا عبر محمد عبد النبي الشهير بـ«محمد صدام» عن قيامه بمبادرة شخصية لتوزيع المياه المثلجة على الطرق ورواد مدينة القناطر وركاب السيارات والسرفيس بالمدينة في أيام الصيف الحار، حيث يساعد على نشر ثقافة الحب والتعاون والخير لوجه الله، وهي عادة يمارسها منذ سنوات طويلة وتعلمها من والده.

«الوطن» أجرت بثا مباشرا مع محمد عبد النبي حافظ والذي يقوم يوميا بتوزيع المياه المثلجة على أهالي القناطر والمارة بالطرق في مدخل المدينة، حيث يحضر أكواب المياه البلاستيكية وألواح الثلج، ويقف في وقت الظهيرة لتوزيع المياه المثلجة على المارة في الشارع في مبادرة شخصية منه للمساعدة في تخفيف آثار الجو الحار على المواطنين وركاب السيارات ومركبات التوك توك والسرفيس.

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محمد عبدالنبي: تعلمتها من والدي

وقال «محمد» لـ«الوطن»، إنه يقوم بتوزيع المياه المثلجة بدعم من أهل الخير، وخاصة في أيام الحر الشديد للتخفيف عن المواطنين والمارة في الشوارع، مشيرا أنه تعلم هذا النهج من والده الذي قام بهذا العمل لوجه الله، حيث يشتري أكوابا بلاستيكية وألواح ثلج من ماله الخاص وبدعم من بعض أهل الخير، ليقوم يوميا في الظهيرة بتقديم المياه المثلجة للمواطنين في شوارع القناطر، وخاصة في مدخل المدينة لكل المارة وأصحاب التكاتك وركاب الأجرة والسائقين، مؤكدا أنه يتاجر مع الله ويساعد المواطنين على مواجهة الحر.

نشر المحبة بين المواطنين

وقال «صدام»، إنه يسعى لنشر المحبة بهذا النموذج الذي يمكن أن نكرره في كل شارع وطريق لنشر الرحمة ورفق الإنسان بأخيه الإسنان، مشيرا أنه مهندس زراعي، وعقب انتهاء عمله يوميا يخرج لتوزيع المياه المثلجة على المواطنين، وخاصة في أيام الحر، مشيرا أنه في الشتاء يقوم بتوزيع تمر على المواطنين في الشوارع.

ودعا «صدام» لنبذ العنف والخلافات والعمل من أجل الله والوطن، حتى نكون مجتمع متحضر يعلي قيمة الإنسان والإنسانية.