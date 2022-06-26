تعرف على أشكال العنف والتحرش الإلكترونى.. منها الابتزاز والتشهير

أكدت مؤسسة «آل قرة للتنمية المستدامة»، أن العنف الإلكتروني هو عملية تهديد وترهيب للضحية بنشر صور أو مقاطع فيديو أو تسريب معلومات سرية تخصها، مقابل دفع مبالغ مالية أو استغلال الضحية للقيام بأعمال غير مشروعة لصالح المبتز، وعادة ما يتم تصيد الضحايا عن طريق البريد الإلكتروني أو وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة مثل «فيسبوك - تويتر - انستجرام - واتساب»، نظرا لانتشارها الواسع واستخدامها في ظل تنامي عدد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي.

جاء ذلك خلال فاعلية نظمتها وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم، تحت عنوان «متخافيش .. اتكلمى»، للتوعية بقضايا التحرش والابتزاز الإلكترونى، مشيرة إلى أن أشكال العنف الإلكتروني تتمثل فيما يلي:

أشكال العنف الإلكتروني

الانتحال: نوع من الخداع الذي يقوم به شخص لخلق شخصية مزورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو لحمل هوية ضحية ما.

التحرش الإلكتروني: سلوك متكرر ومستمر عن طريق استخدام التكنولوجيا لإزعاج وتخويف الضحية وفضحها وإسكات المستهدفين.

الاختراق : هو الوصول بصورة غير قانونية إلى الأنظمة أو الحسابات الخاصة بالمرأة للحصول على معلوماتها الشخصية والعبث بها وربما تغييرها.

الابتزاز: وهو استخدام التكنولوجيا لتهديد وترهيب الضحية إما بنشر صور أو مواد فيلمية أو تسريب معلومات سرية تخصها، مقابل دفع المال أو القيام بأعمال غير مشروعة.

التتبع: هو استخدام التكنولوجيا لمطاردة ورصد أنشطة الضحية وسلوكياتها ومضايقتها.

التشهير: هو استخدام التكنولوجيا لمعالجة وتوزيع مواد غير قانونية متعلقة بالضحية كالصور أوالفيديوهات.

كيفية الحماية من العنف والتحرش الإلكتروني

- حافظ علي سرية وسلامة معلوماتك وبياناتك.

- انتبه دائما لموضوع اختيار كلمات السر القوية، وعدم إعلام أي شخص بها مهما كان قريبًا منك.

- لا تدخل حساباتك الشخصية من أجهزة غير أجهزتك.

- لا تحتفظ بصورك الخاصة في مخزن الصور في التطبيقات أو في الجهاز نفسه.

- لا تتفاعل مع الفيديوهات ذات المحتوى المنخفض أخلاقيًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

- لا تتفاعل مع أي بريد إلكتروني غير معروف أو اتصال من جهة غير معلومة.

- ضع شريطًا لاصقًا على كاميرا الحاسوب دائمًا.

- لا ترسل صورًا خاصة بك إلى أي شخص مهما كان مقربا منك.

طرق الابلاغ عن التحرش والعنف الإلكتروني

- خط نجدة الطفل 16000.

- مكتب شكاوى المرأة 15115.

- مباحث الإنترنت 108.

الأفعال التي يقترفها المتحرش

- تهديد الضحية بأذيتها بشكل واضح من خلال البريد أو مواقع التواصل.

- اختراق حساب الضحية وقرصنته على الإنترنت، بهدفه ترويعها وإخافتها.

- أخذ معلومات من اشخاص مقربين عن الضحية.

- مضايقة الضحية بعينها، وتشجيع الآخرين علي القيام بهذه الأفعال.

- نشر شائعات وأخبار كاذبة عن الضحية باستمرار من أجل ترويعها.

- إرسال رسائل مختلفة من حسابات مختلفة توحي بالترقب والترصد للضحية.

- التحرش الالكتروني الجنسي، حيث يستخدم المتحرش ألفاظ أو إرسال صورا لتحقيق أهدافه.