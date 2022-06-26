عبد المجيد عبدالله يعبر عن سعادته بحفله في جدة

«جدة وأهل جدة الله لا يخليني من محبتكم الصيف برد بشوفتكم والجو تجمل فخامة بحضوركم ليلتين استثنائيتين من عمري والشكر موصول لهيئة الترفيه وموسم جدة وروتانا وأبو فواز، دمتم لي محبين ودامت جدة حاضرة دوماً في القلب» بهذه التغريدة، ودع عبد المجيد عبد الله، عروس البحر الأحمر جدة وأهلها، شاكرا على حسن الاستقبال، وحفاوة الترحاب.

وجاء كلام عبد المجيد عبد الله بعد ليلتين من أروع حفلات «أيامنا الحلوة» لهذا العام في «موسم جدة» والتي تقدمها مع الهيئة العامة للترفيه بالتعاون مع المركز الوطني للفعاليات من تنظيم وإشراف «هرم شركات الإنتاج والترفيه» روتانا ميوزك جروب، تألق فيهما عبد المجيد.

عبدالمجيد عبدالله يتصدر التريند بعد حفله بالسعودية

وتصدر النجم السعودي المشهد الغنائي، ما جعل اسم عبد المجيد عبدالله «تريند» في جدة والمملكة والخليج العربي منذ الإعلان عن الحفلين ونفاد تذاكرهما في وقت زمني قياسي قارب الساعتين، وصولا إلى إقامتهما والإبهار الذي رافقهما سواء غنائيا أو لوجستيا حتى وصفتا بالحدث الاستثنائي غير المسبوق.

عبد المجيد عبد الله، في تصريح خاص يطلقه من خلال المكتب الإعلامي لروتانا ميوزك جروب، أكد بعد ختام حفلي موسم جدة قائلا «الليلتين كانتا تجنن.. الناس استأنست وخرجت مبسوطة، وأسعدني تفاعلهم.. وحبيبي الأخ سالم الهندي (أبوفواز) ما قصر وكان وطاقمه في بيتي الثاني (روتانا) دوما معي بكل خطوة.. حتى صنعنا الحدث الذي أسعد الجمهور، وطبعا جدة وأهلها وموسم جدة يستحقون هذا الحب والعطاء فأنا ولدهم، وابن لكل مدن ومناطق وطني الحبيب المملكة العربية السعودية، وإن شاء الله يجمعني مع جمهور جدة حفلات قادمة».

أغاني عبد المجيد عبدالله

في الحفلين، غنى عبد المجيد عبد الله قرابة 50 أغنية كان قد أجرى عليها بروفات، بمعدل 25 اغنية في كل حفل، وقد استهل بذكاء حفله الأول بأغنية «حن الغريب» ليؤكد مدى عشقه واشتياقه لمدينة جدة، التي استهل بحقها كلمته مع بداية الحفل عندما قال مخاطبا الجمهور ومن قبله أهل الإعلام في «باك دروب»، قائلا: «يا هلا وسهلا فيكم، 38 سنة وأنا أنتظر هذا اللقاء.. تخيلوا، ما كنا نشوف أهل جدة إلا خارج جدة وخارج المملكة، والآن جاء الوقت الذي نغني فيه بين أهالينا وبلدنا».

وعشق عبد المجيد عبد الله لمدينته جدة ترجمه على المسرح، فأضاف كوبليه في أغنيته «ماقدرت أصبر وجيتك»، يقول فيه لجدة: «ما قدرت أصبر وجيتك جدة وفي قلبي ابتسامة، ومثلي كل مرّة لقيتك فارقة وزيـنـك علامة، يا عروس اليوم والعام ماضي وحاضر وقدام» وكي يفي عبد المجيد عبد الله بطلبات جمهوره ويقدم أكبر قدر من الأغاني، ويتعايش وقتا أكثر مع الحضور الذين ملأوا المكان في جدة سوبردوم، قسم «أبوعبدالله» كل حفل لفقرتين تتخللهما استراحة قصيرة.