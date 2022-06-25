ويجز ومحمد عبده وعبد المجيد عبدالله نجوم حفلات اليوم في موسم جدة

يشهد اليوم السبت الموافق 25 يونيو، إقامة عدد من الحفلات الفنية لعدد من المطربين في الوطن العربي، سواء داخل مصر أو فى الدول العربية وذلك وسط حضور جماهيري كبير.

ومن بين المشاركين في الحفل الغنائي الكبير مساء اليوم، مطرب الراب الشهير ويجز الذي سيحيي حفلًا غنائيًا على خشبة مسرح ليالينا بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية وذلك ضمن موسم فعاليات جدة.

ويجز فى حفل غنائي اليوم

وكان ويجز طرح تذاكر منذ فترة طويلة ولاقت إقبالًا جماهيريًا كبيرًا وتراوحت أسعارها ما بين 290 و390 ريالًا سعوديًا أي ما يعادل 1500 و2000 جنيه مصري، ويبدأ الحفل فى تمام الساعة التاسعة والنصف مساءا.

وضمن فعاليات موسم جدة أيضا، سيكون هناك حفلًا غنائيًا كبيرًا للفنان عبد المجيد عبدالله الذي سيحيي حفلًا مساء اليوم، وجرى وضع عدة شروط للحفل كشفها عبر صفحته الخاصة على موقع الصور الشهير إنستجرام.

شروط حفل عبد المجيد عبد الله

وكتب عبد المجيد: "الحضور بالزى الرسمي ولن يسمح بدخول الملابس الرياضية، ويمنع الرقص نهائيا حفاظا على العادات والتقاليد، كما يمنع التصوير، والشركة غير مسئولة عن حاملي التذاكر المزورة، ويجب اتباع تعليمات وزارة الصحة ضد كوفيد 19".

وهناك أيضا الفنان محمد عبده، الذي سيحيي هو الآخر حفلًا غنائيًا كبيرًا مساء اليوم على خشبة مسرح الاتحاد أرينا، في مدينة أبو ظبي بدولة الإمارات وسط حضور جماهيري كبير.