اليوم.. ويجز يحيي حفلا غنائيا ضخما في موسم جدة برفقة عفروتو وديزي

يستعد مطرب الراب ويجز لإحياء حفل غنائي ضخم الليلة في المملكة العربية السعودية ضمن فاعليات موسم جدة 2022، على مسرح ليالينا، وذلك في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، برفقة كل من عفروتو وديزي.

حفل ويجز في موسم جدة

وأعرب ويجز عن سعادته البالغة بهذا الحفل وتحمسه له، من خلال حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير «انتسجرام»، إذ نشر البوستر الرسمي للحفل، وعلق عليه قائلًا: «متحمس جداً اني أخيراً هشوف جمهوري في حفلة جدة يوم 25 مستنيكم».

حفل ويجز في لبنان

كما يستعد ويجز لحفل غنائي جديد في العاصمة اللبنانية بيروت يوم 16 يوليو المقبل في ميدان الخيل ببيروت مع مجموعة من الفنانين وهم: الوايلي، الراس، دنيا وائل، ضبور، دافنشي، صنور، کاتیب، وذلك احتفالًا بمرور 15 عاما على مؤسسة آفاق، وتصل سعر تذكرة الحفل إلى 20 ألف ليرة.

ويجز يتألق بأغانيه الأخيرة

وحقق مطرب الراب نجاحات عدة خلال الفترة الماضية حيث حصدت أغنيته «البخت» التي طرحها عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب» 102 مليون مشاهدة خلال 3 أشهر من طرحها، فضلًا عن الإشادات الواسعة التي حصدتها على مدار أيام طويلة.

وبعد النجاح الكبير الذي حققه بهذه الأغنية قام بطرح أغنية جديدة بعنوان «بعودة يا بلادي» لدعم اللاجئين وهي الأغنية الرسمية لفيلم «كباتن الزعتري»، وتخطت الأغنية الـ 15 مليون مشاهدة عبر «اليوتيوب».

كما أحيى حفلا غنائيا في باريس يوم 4 يونيو الماضي، وتألق خلال بمجموعة كبيرة من أغانيه التي أداها خلال الحفل، وظهر خلاله وهو يرتدي العلم الفلسطيني، وتفاعل معه عدد كبير من الجمهور.