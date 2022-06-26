اليوم.. 481 عضوا ينتخبون رئيسا جديدا للاتحاد العام لنقابات عمال مصر

ينتهي في الخامسة من مساء اليوم عملية التصويت السري المباشر لاختيار رئيس جديد للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، الذي يتنافس على المقعد للدورة النقابية الجديدة التي تستمر أربع سنوات 2022/ 2026، كل من حسن شحاتة الأمين العام للاتحاد ورئيس النقابة العامة للنقل الجوي، وعادل عبد الفضيل أمين صندوق الاتحاد ورئيس النقابة العامة للمالية والضرائب والجمارك في الدورة السابقة 2018/2022.

وتابعت وزارة القوى العاملة العملية الانتخابية على رئاسة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر اليوم الأحد بمقر الاتحاد، والتى بدأت منذ صباح اليوم وتستمر حتى الخامسة مساء اليوم، وسوف يتم التظلم من النتيجة غدا الاثنين، والبت في التظلمات 28 يونيو الجاري وإيداع الأوراق في اليوم التالي الموافق 29 يونيو 2022.

481 عضوا يشاركون في التصويت على الانتخابات

وأشارت اللجنة العليا للإنتخابات بالوزارة، إلى أنه يشارك في التصويت في العملية الانتخابية أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد العام لنقابات عمال مصر وعددهم 481 عضوا، وأكدت الوزارة أن العملية الانتخابية تجرى من الساعات الأولى في هدوء وسهولة، مع إقبال شديد من أعضاء الجمعية العمومية على الإدلاء بأصواتهم، مقدمين الشكر والتقدير للوزارة ومشرفيها على تنظيم العملية الانتخابية للخروج بتنظيم نقابي نزيه تمثل فيه جميع العمال داخل نقابتهم العمالية حرصاً منها على حقوق العمال وتوفير بيئة عمل لائقة.