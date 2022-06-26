«القوى العاملة» تعين أول دفعة من خريجي البرنامج مدربين في «هواوي مصر»

قرر وزير القوى العاملة محمد سعفان، تعيين الدفعة الأولى من خريجي البرنامج التدريبي المجاني لشركة «هواوي للتكنولوجيا مصر»، والذي تم على 5 برامج متخصصة من خريجي كلية الهندسة قسم «اتصالات، وحاسبات»، وخريجي كلية الحاسبات والمعلومات، وخريجي قسم إدارة الأعمال، للدفعات 2018، و2019، و 2020، كمدربين بالتعاون مع الشركة.

وسلّم الوزير الشباب من خريجي التدريب عقود العمل الخاصة بهم للعمل في شركة هواوي تكنولوجيز مصر بمكتبه في ديوان عام الوزارة، مهنئاً إياهم على انتهاء فترة تدريبهم وحصولهم على الوظيفة المناسبة لتخصصاتهم ، مؤكداً أنها مسؤولية كبيرة ملقاة على عاتقها تدريب غيرهم من الراغبين في العمل بوظائف المستقبل المقدمة من خلال البرنامج.

الجمهورية الجديدة ورؤية مصر

وأشار سعفان إلى أن هذا التدريب فب مجمله سيفيد المتدربين والمدربين في نفس الوقت بصورة مباشرة وغير مباشرة، وسيعود على سوق العمل داخل الدولة المصرية بتخصصات تقنية جديدة تتوافق مع الوظائف التي تتطلبها المرحلة المقبلة من التحول الرقمي الشامل في جميع قطاعات العمل، في ظل الجمهورية الجديدة ورؤية مصر 2030 سواء داخل مصر أو خارجها.

وأكد وزير القوى العاملة، أن التعاون القائم بين الوزارة وشركة «هواوي للتكنولوجيا مصر» يعد تعاونا مثمرا في إطار التحول الرقمي الذي تشهده الدولة المصرية، مضيفا أن التدريب يمنح شهادة دولية معتمدة من «هواوي للتكنولوجيا مصر»، على خمس برامج متخصصة وهي:

Artificial Intelligence

BIG Data

Cloud computing

Routing And Switching

Security Training

مواكبة التطور التكنولوجي لسوق العمل

كما يساعد التدريب في سد الفجوة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل في مجالات التدريب، وفق محتوى تدريبي رائد للدفع بطاقات بشرية قادرة على مواكبة التطور التكنولوجي لسوق العمل المصري والعالمي.

حضر تسليم العقود حسين صبري البكباشي مستشار الوزير للمعلومات والتحول الرقمي، وأيمن قطامش وكيل الوزارة لشؤون التدريب، وشيماء محمود من إدارة التدريب، وعزمي بهاء من شركة هواوي.