الحمى النزفية تتفشى في العراق قبل عيد الأضحى.. والحصيلة 36 وفاة

لا تزال الحمى النزفية والكوليرا في العراق تحصد المزيد من الأرواح، إذ أدى تفشيها قبل عيد الأضحى إلى رصد حصيلة وفاة لـ36 شخصًا، وفق ما أعلنت عنه وزارة الصحة العراقية اليوم الأحد.

أعراض الحمى النزفية في العراق

وكشف المتحدث باسم الوزارة سيف البدر أن مجموع الإصابات بالحمى النزفية بالعراق بلغ بذلك 214 حالة، من بينها 36 وفاة، وشدد على مربي الماشية والجزارين بوجوب أخذ الإجراءات الاحترازية خاصة مع قرب حلول عيد الأضحى، والانتباه إلى الأعراض من بينها ارتفاع درجة الحرارة وآلام الجسد والمغص المعوي، مشيرًا إلى أنَّ «اللجوء للمستشفى مع هذه الأعراض من الممكن أن يؤدي للشفاء سريعا قبل أن تتطور لمرحلة حدوث نزيف وهي الأخطر».

سبب انتشار مرض الحمى النزفية

يشار إلى أنّ مرض الحمى النزفية ينتشر عندما يتلامس الأشخاص مع الحيوانات أو الحشرات المصابة ويمكن أن ينتقل من شخص لآخر، كما يمكن أن يؤثر المرض على نظام القلب والأوعية الدموية، وتشمل الأعراض النزيف لذلك سميت بالحمى النزفية.

حملات للتوعية بالحمى النزفية

ولمنع حدوث موجة أخرى من ارتفاع موجات الإصابة في كركوك، أزالت مديرية الصحة حظائر الحيوانات من داخل المدينة، وفي محافظة ميسان تمّ إطلاق حملة تطوعية «للتعريف بأهمية الوقاية من الحمى النزفية» في الأسواق ومحلات الجزارة والدواجن وكذلك مع تجار الأسماك.

وقالت وزارة الزراعة العراقية في 20 يونيو الجاري، أنّ نقص الكادر البيطري من أهم أسباب انتشار الحمى النزفية، مع العلم أنَّه لم يتمّ تعيين طبيب بيطري جديد منذ عام 1989.

كما أبدى الجزارين مخاوفهم، وقال أحدهم: «هناك انخفاض واضح في الطلب على اللحوم، إذ يخشى الناس من أكل اللحوم، مما تسبب في ركود السوق وتجارة المواشي واللحوم»، وفق وسائل إعلام عراقية.