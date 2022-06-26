عاجل.. تأجيل محاكمة المتهم بقتل نيرة أشرف إلى الثلاثاء لسماع «الدفاع» بدون تصوير

قرر المستشار بهاء الدين المري رئيس محكمة جنايات المنصورة تأجيل نظر قضية المتهم بقتل طالبة المنصورة نيرة أشرف إلي جلسة الثلاثاء المقبل 28 يونيو الجاري.

ومن المفترض أن تستمع المحكمة في جلسة بعد غد إلي مرافعة الدفاع عن المتهم، بعد أن استمعت اليوم إلى أقوال المتهم محمد عادل ومناقشته في أقواله التي أدلى بها أمام النيابة العامة.

جلسة علنية للنطق بالحكم على المتهم

وأعلنت هيئة المحكمة أن جلسة الدفاع عن المتهم ستكون بدون تصوير الثلاثاء، فيما ستعقد جلسة النطق بالحكم علنيا بحضور الدفاع وأسرة المجني عليها.

وكان دفاع المتهم قد تقدم اليوم بطلب إلي هيئة المحكمة لعرض المتهم محمد عادل علي الطب الشرعي لبيان ما به من إصابات والتأجيل لحين إطلاعه علي أوراقه القضية التي طلب نسخة منها وإعداد مذكرة الدفاع.