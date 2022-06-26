السجن المشدد 6 سنوات لـ4 متهمين بتهمة حيازة مواد مخدرة

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، بمعاقبة 4 متهمين بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات وتغريمهم مالياً؛ لاتهامهم بحيازة وإحراز مواد مخدرة وحيازة أسلحة نارية في دار السلام.

صدر الحكم برئاسة المستشار عمر الشريف، وعضوية المستشارين هشام الدرندلي ورياض أبو زيادة الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة.

تفاصيل الاتهامات

وكشف أمر إحالة المتهمين الأربعة المحبوسين إلى محكمة الجنايات أنهم بدائرة قسم شرطة دار السلام محافظة القاهرة أحرزوا جوهر مخدر الهيروين، وكان ذلك بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي، كما أحرز المتهمون جوهر مخدر الحشيش، وكان ذلك بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي.

وأحرز المتهم الأول سلاح ناريًا غير مششخن «بندقية خرطوش» دون ترخيص، كما حاز المتهمون الثاني والثالث والرابع بواسطة المتهم الأول سلاحًا ناريًا غير مششخن «بندقية خرطوش» دون ترخيص وطلقات من العيار ذاته.

إحالة المتهمين الأربعة للنيابة

بداية الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة، إخطارا من قسم شرطة دار السلام يفيد بالقبض على 4 متهمين لحيازتهم مواد مخدرة «هيروين، حشيش» بغرض الاتجار، وأسلحة نارية للدفاع عن تجارتهم غير المشروعة.

على الفور جرى القبض على المتهمين الأربعة، متلبسين بالمواد المخدرة والأسلحة النارية، وإحالتهم للنيابة العامة التي وجهت لهم تهمة الاتجار في المواد المخدرة، وأحالتهم إلى محكمة الجنايات المختصة والتي أصدرت حكمها السابق على المتهمين.