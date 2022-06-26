نيكول سابا ترد على حذف أغنيتها الجديدة من يوتيوب: حصلت مشكلة تقنية

طرحت الفنانة نيكول سابا مؤخرا أغنيتها الجديدة «سمك القرش» وذلك عبر صفحتها الخاصة على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وبعد طرحها تفاجأ الجمهور بحذفها وإعادتها مرة أخرى.

وعن هذا الأمر قالت الفنانة نيكول سابا في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن الفيديو كليب الخاص بأغنيتها الجديدة «سمك القرش»، لم يتم حذفها كما أشيع ولكن حدثت مشكلة تقنية في الأغنية بعد طرحها.

نيكول سابا تتحدث عن سمك القرش

وتابعت نيكول سابا أن هذه المشكلة التقنية تسببت في اختفاء الأغنية من موقع يوتيوب ولكن جرى إعادتها مرة أخرى بعد حل المشكلة، مؤكدة أن هذه المشكلة أثرت على مشاهدات الأغنية.

وأكدت نيكول، أن أغنية «سمك القرش»، كان بها مشاكل كثيرة، ولكنها غير معترضة على ما حدث وترى أن الأغنية وصلت للجمهور بشكل جيد قائلة: «فيه ناس ممكن تكون فاكرة إننا عملنا كده علشان نطلع تريند بس د مش حقيقي، فعلا كان فيه مشكلة تقنية وحلناها».

تفاصيل أغنية سمك القرش

يذكر أن أغنية «سمك القرش»، تعاونت فيها الفنانة نيكول سابا مع الشاعر عبد الرحمن عاصم وألحان كريم عاشور وتوزيع أمير نبيل وإخراج جاد شويري ووصلت نسبة مشاهدة الأغنية حتى الآن إلى نصف مليون مشاهدة.

وتقول كلمات الأغنية:

قعدت الناس في بيتهم

كانوا زيك كده ونسيتهم

وبإيدي البحر رميتهم

وبصنارتي رميت شدتهم

كل واحد عارف نفسه

واللي فاكر إن أنا بنافسه

وكل واحد عارف نفسه

واللي فاكر أنا بنافسه

أنا بعيد

مفيش أي مقارنة انسوا