أغنية «السيرة» لـ مروة ناجي تحقق مليون مشاهدة على يوتيوب في أقل من 24 ساعة

طرحت المطربة مروة ناجي أغنيتها الجديدة السنجل بعنوان «السيرة»، ذات الطابع الرومانسي من إنتاج شركة «a b ميوزك» للإنتاج الفني في التعاون الأول بين الطرفين.

وحققت الأغنية ما يقرب من مليون مشاهدة على يوتيوب في أقل من 24 ساعة، وتوالت عليها التعليقات من الجمهور، إذ كتب أحدهم: «بتوصلي الإحساس إلى أعماق قلبي».

تعليقات الجمهور على أغنية مروة ناجي

وجاء في تعليق آخر جديد على أغنية مروة ناجي، «الله على اللحن العالمي، والصوت الحنون المعبر، والكلمات الراقية عمل متميز ورائع، أحسنتم يا مبدعين»، وتعليق آخر «في منتهى الروعة يا بطل، وأثرت على إحساسي بطريقه محدش يقدر يحس فيها إلا أنا، الله لا يحرمنا من أعمالك الفنية اللي بمستوى فوق الخيال».

أغنية السيرة كلمات الشاعر علي فتحي، وألحان اشرف بازيد، توزيع جيزو، مهندس الصوت محمد إسماعيل، جيتار شريف فهمي، تنفيذ وتريات هشام مصطفي، فيديو لاريكس مونتير أحمد ناجي، ومصمم جرافيك ديزاينر.

مروة ناجي تتحدث عن تعاونها الجديد

وأعربت المطربة مروة ناجي عن اعتزازها بالتعاون الأول مع شركة «A.B ميوزك» للإنتاج الفني والملحن أشرف بازيد.