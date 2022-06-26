بدء صرف معاش شهر يوليو 2022 بـ22 مليار جنيه.. الجمعة المقبلة

تستعد ماكينات الصرف الآلي الخاصة بالبنوك، لصرف معاش شهر يوليو 2022، لأكثر من 10 ملايين و700 ألف صاحب معاش ومستفيد، بقيمة 22 مليار جنيه بدءا من يوم الجمعة المقبل الموافق 1 يوليو 2022، أي بعد 4 أيام من الآن، ويتمكن أصحاب المعاشات من الصرف من المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة ومن ماكينات الصرف الآلي، ومنافذ شركة فوري.

توفير أكثر من 1700 مقر لخدمة أصحاب المعاشات

وتزًامنًا مع قرب موعد صرف معاش شهر يوليو20227، أكدت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، في تقرير صادر عنها، أنه تم توفير أكثر من 1700 مقر لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم على مستوى الجمهورية، لاستلام كارت «ميزة» مجانًا بدلًا من كروت صرف المعاشات البلاستيكية الزرقاء القديمة التي قاربت صلاحيتها على الانتهاء.

من جانبه أوضح مصدر مسئول بالهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أنه يتم صرف ما يقارب من 22 مليار جنيه شهريا لـ7 ملايين صاحب معاش ومستفيد، منهم 6.5 مليون كانوا يقومون بالصرف من الكروت الزرقاء، حتى أعلنت الهيئة عن تحويل الصرف من البطاقات الزرقاء إلي كروت «ميزة»، منذ بداية العام، مشيرا إلى أنه تم تحويل بطاقات 5.5 مليون مواطن.

لن يتم قطع أي معاش مستحق حتى ولو انتهت صلاحية البطاقة الزرقاء

وأشار المصدر لـ«الوطن»، أنه متبقي نحو 260 ألف بطاقة انتهت صلاحيتها في يونيو الجاري، وتم تغيير 160 ألف منها، لافتا إلى أنه بمجرد انتهاء صلاحية البطاقة تصبح غير صالحة للصرف: «كل بطاقة لها تاريخ انتهاء خاص بها»، لافتًا إلى أنه لن يتم قطع أي معاش مستحق حتى لو انتهت صلاحية البطاقة الزرقاء، وسيتم تنشيطها لاتمام عملية الصرف، لذلك ليس هناك أي مبرر لتزاحم أصحاب المعاشات على مكاتب البريد.