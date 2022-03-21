«القومية للتأمينات» عن رفع المعاشات: «الرئيس قالنا منتأخرش عنهم بحاجة»

قال اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات، إنه حضر اجتماعا مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، بحضور رئيس الوزراء ووزيري المالية والتضامن، لبحث سبل رفع المعاناة عن المواطنين، نتيجة الأزمة العالمية الناجمة عن اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، لافتًا إلى أن نحو 10.7 مليون مستحق، سيستفيدون من زيادة المعاشات، حيث تبلغ تكلفتها الشهرية 3.8 مليار جنيه في الشهر، إضافة إلى 11.4 مليار جنيه، تكلفة الشهور الثلاث التي بكّرنا الصرف فيها، وذلك من يوليو إلى أبريل.

زيادة المعاشات 13%

وأضاف عوض، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي القاضي، مقدمة برنامج مساء DMC على قناة DMC: «الأزمة محدش له دخل فيها، دي حاجة عالمية وتأثر بها المواطن في مصر، وكانت توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، ألا ندخر جهدا في مساعدة المواطنين.. الرئيس قالنا منتأخرش عنهم بحاجة، وتم اتخاذ قرار بزيادة المعاشات بنسبة 13% من إجمالي المعاش».

التكلفة الإجمالية للمعاشات

وتابع، أن الحد الأدنى لهذه الزيادة 120 جنيه، و1222 كحد أقصى، موضحًا: «بدلا من صرف العلاوة في 1 يوليو بالتزامن مع بداية العام المالي الجديد، فإننا سنصرف هذه الزيادة من شهر إبريل .. نسابق الزمن حتى نحسب الزيادة، حتى يشمل المعاش الزيادة التي جرى الإعلان عنها».

وفي وقت سابق، أكد عوض، أن التكلفة السنوية لهذه الزيادة تقدر بنحو قيمتها 38.4 مليار جنيه، وهو ما يعني أن قيمة المعاشات خلال العام المالي المقبل مبلغ 321.5 مليار جنيه.