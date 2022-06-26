محافظ المنوفية يتفقد ممشى الشهداء الجديد بعد انتهاء أعمال تطويره

استكمل اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، جولته الميدانية بتفقد عدد من المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها بمركز ومدينة الشهداء، وذلك في إطار ما يقوم به محافظ المنوفية من متابعات ميدانية مستمرة للموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها بنطاق المحافظة، لتحقيق نقلة نوعية بمستويات الإنجاز وتسريع وتيرة العمل بهدف الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطن، وذلك برفقة مدير عام هيئة الأبنية التعليمية ووكيل وزارة الشباب والرياضة ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء.

تطوير ممشى الشهداء الجديد

وبدأت الجولة بتفقد محافظ المنوفية لممشى الشهداء الجديد عقب انتهاء تطويره «المرحلة الثانية» بطريق النصر «جسر المشروع سابقا»، بطول 800 متر، والذي يتم تنفيذه تحت إشراف الهيئة العامة للأبنية التعليمية بهدف الارتقاء بالمظهر الحضاري العام.

وشملت أعمال التطوير تركيب برجولات مزودة بفوانيس ديكورية، وكاميرات مراقبة، ونجيلة طبيعية، وأعمدة ديكورية حديثة، ومقاعد للمواطنين، والذي يعد متنفسا هاماً ومنتزها رئيسياً لأهالي المدينة.

وخلال تفقده للممشى، وجه المحافظ، رئيس المدينة بالحفاظ على مكتسبات تطوير الممشى ليظل محتفظا برونقه الحضاري وتوفير الدعم اللازم لضمان استمرارية المظهر الجمالي العام، كما تفقد المحافظ مشروع إنشاء السوق الحضاري وحديقة الطفل بشارع النصر والمقام على مساحة طولية ما يقرب من 600 متر بتكلفة تقديرية تصل إلى 4 ملايين جنيه.

حديقة الطفل الجديدة

ويضم المشروع حديقة الطفل الجديدة وموقف سيارات نموذجي وسوق حضاري مكون من 32 باكية، بالإضافة إلى إنشاء شارع مصر بسعة 42 محلا تجاريا مزودا بأسقف معلقة وكشافات إنارة.

وخلال تفقده لمنطقة ألعاب الأطفال بحديقة الطفل، وجه المحافظ، رئيس المدينة بتخصيص كشك للمشرفين على إدارة الحديقة لضمان استمرارية الحفاظ عليها مع تهذيب الأشجار بصفة دورية وزراعة 20 شجرة مظلة على جانبي الحديقة، كما وجه بتحسين مستوى التهوية بالسوق الحضاري للتخفيف من أجواء ارتفاع الحرارة وتوفير سبل الراحة للمواطنين.

كما تفقد محافظ المنوفية المركز التكنولوجي بمقر الوحدة المحلية بمدينة الشهداء، عقب الانتهاء من أعمال التوسعة والتطوير به، وتضمنت أعمال التطوير بالمركز إنشاء صالة لاستقبال المواطنين مزودة بكاميرات المراقبة وزيادة عدد منافذ تقديم الخدمات من 9 إلى 14 منفذا جديدا، بالإضافة إلى وجود شباك للاستعلامات لتقديم الخدمات المميكنة والمتنوعة للجمهور.

حوار مفتوح في المركز التكنولوجي

وتابع المحافظ انتظام سير العمل بالمركز، وأجرى حوارا مفتوحا مع مسئولي وموظفي المركز عن الخدمات المقدمة للمواطنين من استقبال الطلبات والشكاوى والإعلانات وتلقي الاستفسارات المتنوعة للمواطنين، وكذا الخدمات المقدمة لذوي الهمم، ووجه مسئولي تراخيص الإعلانات بتقديم كافة التسهيلات اللازمة أمام المواطنين والشركات لتسريع إجراءات استخراج التراخيص اللازمة.

كما شملت الجولة تفقد محافظ المنوفية منفذا لبيع اللحوم بمدينة الشهداء، واطمئن على الالتزام بالأسعار وجودة المنتجات، مؤكدا أن هناك خطة متكاملة للتوسع في إقامة العديد من المعارض والمنافذ الثابتة والمتحركة بمختلف مراكز المحافظة، وذلك في إطار استعدادات المحافظة لعيد الأضحى المبارك بهدف توفير اللحوم وكافة السلع الغذائية.

مراجعة الأسعار وجودة المنتجات المعروضة

كما وجه المحافظـ، رئيس المدينة بتفعيل التنسيق مع مسئولي التموين لإحكام الرقابة ومراجعة كافة الأسعار والتشديد بالالتزام بالبيع بالأسعار المعلنة للحفاظ على حقوق المواطنين، وشدد على مسئولي الطب البيطري بضرورة التأكد بصفة مستمرة من جودة المنتجات المعروضة ومدى صلاحيتها، مؤكداً على ضرورة التوسع في إنشاء المعارض والمنافذ التي تسهم في إحداث التوازن في الأسعار بكافة المنتجات المعروضة بالأسواق.