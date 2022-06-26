محافظ المنوفية يتفقد لجان «الثانوية العامة» ويوجه بتوفير الهدوء للطلاب

تفقد اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، أعمال لجان امتحانات الشهادة الثانوية العامة بمدرسة بمم الثانوية المشتركة بمركز ومدينة تلا، وذلك للاطمئنان على انتظام سير الامتحانات والوقوف على مدى الانضباط ومتابعة الحالة العامة للجان، جاء ذلك خلال جولته الميدانية لافتتاح عدد من المشروعات التنموية والخدمية بمركز ومدينة تلا، بحضور الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم، والمهندسة وفاء صبحي مدير عام هيئة الأبنية التعليمية، ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا.

حيث اطمئن المحافظ على سير الامتحانات، موجهاً بتوفير الأجواء المناسبة والهدوء للطلاب بما يساعدهم على تأدية الامتحانات بسهولة ويسر، هذا ويؤدي الطلاب امتحان مادة اللغة العربية بكافة الإدارات التعليمية بنطاق المحافظة.

وأكد المحافظ على أن هناك متابعة مستمرة لانتظام سير الامتحانات، وذلك من خلال ربط غرفة العمليات المركزية بالمحافظة بغرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم وغرف عمليات المدن والمراكز لتلقي أية بلاغات عن سير الامتحانات بالمدارس والعمل على سرعة حلها فوراً، موجهاً بضرورة تكاتف الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لضمان الانتهاء من الامتحانات بالشكل اللائق وبما يحقق المناخ الملائم لأبناءنا الطلاب، كما شدد على أنه لن يسمح بأي تجاوزات من شأنها الإخلال بالمنظومة وسيتم تطبيق أقصى العقوبات الرادعة حيال المخالفين حفاظاً على الصالح العام ومصلحة أبناءنا الطلاب.

هذا وقد أوضحت وكيل وزارة التربية والتعليم بأنه تم تجهيز 108 لجان امتحانية على مستوى الإدارات التعليمية بنطاق المحافظة لاستقبال 34 ألف و521 طالبا وطالبة، لأداء امتحانات الثانوية العامة، فضلا عن الانتهاء من تجهيز 22 استراحة لاستضافة المعلمين المشاركين في أعمال الامتحانات، وقد تم مراجعة كافة التعليمات والضوابط الصادرة من وزارة التربية والتعليم لضمان انتظام سير العملية الامتحانية بكافة اللجان.

جدير بالذكر أن مدرسة بمم الثانوية المشتركة بمركز ومدينة تلا إحدى مدارس لجنة زكاة بمم (إنشاء جديد)، وتضم 12 فصلا دراسيا بتكلفة إجمالية 6 ملايين جنيه.