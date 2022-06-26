عاجل.. وزير التعليم: مسابقة المعلمين الجديدة ستسد عجز رياض الأطفال

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن مسابقة المعلمين المساعدين للعام 2022/ 2023، تأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتخفيض عجز المعلمين في الإدارات المختلفة.

وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في المؤتمر الصحفي للإعلان عن مسابقة المعلمين، أنه تم إعداد خريطة متكاملة بالعجز، وأنه سيتم القضاء على العجز في معلمي رياض الأطفال بنسبة 100% في تلك الجولة، ثم السنوات الثلاثة الأولى.

سد عجز مرحلة رياض الأطفال

وأوضح شوقي، أن مرحلة إعداد الطفل تتم من رياض الأطفال ثم ما يتبعها، لذا فإننا نبدأ بسد العجز منها، مشيرا إلى أنّ المسابقة تأتي في إطار توجيه رئيس الجمهورية باتخاذ اللازم لسد العجز.

شوقي: النظام التعليمي الجديد يحتاج كفاءات

وأكد أن النظام التعليمي الجديد يحتاج كفاءات وفكرا مختلفا، مضيفا: «وصلنا حالياً حتى 5 ابتدائي.. ومصر تزيد سنوياً بـ800 ألف طفل يحتاجون 16 مليار جنيه للتعليم».