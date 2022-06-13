رابط تقديم رياض الأطفال للعام الدراسي 2022

مازلت وزارة التربية والتعليم، تستقبل طلبات أولياء الأمور الخاصة بتقديم رياض الأطفال للعام الدراسي الجديد 2022-2033، ومن المقرر غلق باب التقديم الإلكتروني الذي أتاحته الوزارة بعد 20 يوما، أى في 30 يونيو الجاري، وذلك وفق لما أعلنته وزارة التربية والتعليم.

وفى إطار خدمات بوابة «الوطن» المقدمه لمتابعيها وقرائها، نرصد من خلال السطور التالية، طرق وخطوات التقديم لمرحلة رياض الأطفال للعام الدراسي الجديد 2022-2023 وفقا للشروط التى أعلنتها التربية والتعليم، لجميع أنواع المدارس التجريبية والخاصة، والرسمية والرسمية للغات.

رابط تقديم مرحلة رياض الأطفال 2022

- التسجيل إلكترونيا من خلال الرابط الإلكتروني التابع لوزارة التربية والتعليم.

- كتابة بيانات الطفل بشكل واضح.

- التقديم فى المواعيد المحددة من جانب الوزارة والتى ستغلق أليكترونيا في 30 يونيو الجاري.

شروط التقديم في رياض الأطفال

- ألا يقل سن الطفل عن 4 سنوات.

- على ولي الأمر الطفل متابعة التنسيق من خلال الموقع الأيكتروني لوزارة التربية والتعليم.

- عند قبول أسم الطفل، يتم تقديم الملف الخاص به يدويا فى المدرسة التى تم القبول بها.

- على أولياء الأمورضرورة الالتزام بشروط التقديم المعلنة من جانب الوزارة.

- المديريات التعليمة بمحافظات الجمهورية المختلفة، ستلتزم بتوزيع الطلاب على مدارس المحافظات وفقا للكثافة العددية الخاصة بكل مدرسة على حدا.

يذكر أن وزارة التربية والتعليم، أعلمت جميع المديريات التعليمية بالمحافظات، يفيد بأنّ تقديم مرحلة رياض الأطفال للعام الدراسي الجديد 2022-2023، سيكون بشكل إلكتروني وليس يدويا، وذلك من بوابة وزارة التربية والتعليم، وناشدت الوزارة أولياء الأمور، بالالتزام بمعايير وشروط التقديم، المعلنة من جانب الوزارة، والمتعلقة بمواعيد التقديم و سن الطفل.