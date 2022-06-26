عاجل.. «التعليم» ترصد 12 حالة غش في امتحان اللغة العربية للثانوية العامة

أعلنت غرفة العمليات المركزية بديوان عام وزارة التربية والتعليم، أنها تلقت عدة ملاحظات، حيث تمكن أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكتروني من رصد 12 حالة غش في امتحان اللغة العربية.

وأكدت غرفة العمليات المركزية، رصد 7 حالات غش في محافظات «قنا، والمنيا، والبحيرة، والفيوم، وأسيوط، والقاهرة، وسوهاج» باستخدام جهاز الهاتف المحمول، ونشر أحد أجزاء الأسئلة عبر الإنترنت، وقد تم التحفظ على الهواتف المستخدمة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطلاب المضبوطين.

كما رصدت غرف العمليات المحلية 5 حالات غش، الحالتان الأولى والثانية في محافظتي «القاهرة وأسوان» باستخدام جهاز الهاتف المحمول، ونشر أجزاء من الأسئلة عبر الإنترنت، والحالة الثالثة لحيازة ساعة إلكترونية في محافظة الغربية، وحالتين لحيازة جهاز الهاتف المحمول في محافظتي «الغربية والأقصر»، وقد تم التحفظ على الأجهزة المحرزة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطلاب المضبوطين.

كما رصدت الغرفة، قيام طالبة بتمزيق كراسة الأسئلة الخاصة بها في محافظة المنوفية.

امتحانات الثانوية العامة 2022 سارت بصورة منتظمة

أضافت غرفة العمليات بوزارة التربية والتعليم، في بيان لها، أن امتحانات الثانوية العامة 2022، سارت اليوم، بشكل منتظم دون حدوث أي معوقات، مؤكدة التحفظ على الساعة، وأجهزة الهواتف المستخدمة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطلاب المضبوطين.

لم نرصد أي حالات كورونا بين الطلاب

وأكد مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لـ«الوطن»، أن غرفة العمليات المركزية بديوان عام الوزارة، لم تتلقّ أي شكاوى خلال سير امتحانات الثانوية العامة 2022، اليوم في مادة اللغة العربية، مشيرًا إلى أنه لم يتم رصد أي حالات يشتبه في إصابتها بفيروس كورونا بين الطلاب والقائمين على الامتحانات، خلال سير العملية الامتحانية.

رصد حالتي إغماء في امتحانات الثانوية والعامة

كما رصدت الغرفة حدوث حالات إغماء للطالبتين «م.م.س» بإدارة كوم حمادة التعليمية بمحافظة البحيرة، و«س.ع.م» بإدارة بلقاس التعليمية بمحافظة الدقهلية، كما تم رصد حالة هبوط للطالبة «ح.ط.ص» بإدارة المطرية التعليمية بمحافظة القاهرة، وتم نقلهم للمستشفيات بالمحافظات المذكورة وعمل الإسعافات اللازمة.

كما تم نقل كلا من الأستاذ (ن.ر.م) مراقب بمدرسة الجلاء بإدارة بنى مزار التعليمية بمحافظة المنيا لمستشفى بنى مزار العام؛ لإصابته بإغماء وهبوط عام، وجرى إخضاعه للرعاية الطبية، كما تم نقل الأستاذ (ع.ا. م.ا) مراقب بمدرسة الشهيد أحمد وحيد بإدارة غرب الزقازيق التعليمية بمحافظة الشرقية لمستشفى الأحرار؛ لإصابته بأزمة قلبية، وجرى إخضاعه للرعاية الطبية، ونقل الأستاذ (ي. ا. أ) مراقب بمدرسة النصر التجريبية لغات بطنطا بمحافظة الغربية لمستشفى الجامعة؛ لإصابته بغثيان وهبوط بضغط الدم، وجرى إخضاعه للرعاية الطبية.