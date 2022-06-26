بعد قليل.. وزير التعليم يعلن تفاصيل مسابقة تعيين 30 ألف معلم مساعد

يعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التعليم، بعد قليل، تفاصيل مسابقة تعيين 30 ألف معلم مساعد، بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، حيث سيتم تعيين الفائزين في المسابقة خلال العام المالي 2022-2023.

وزير التعليم يعلن شروط مسابقة تعيين 30 ألف معلم

ومن المقرر أن يعلن وزير التعليم، خلال المؤتمر الصحفي، الذى سيعقد بعد قليل، جميع شروط مسابقة تعيين 30 ألف معلم مساعد في مسابقة المعلمين، وكيفية توزيعهم على المدارس الذي يوجد بها حجز في المعلمين والمدرسين، بداية من الصفوف الأولى حتى الثانوية العامة.

تعيين 150 ألف معلم مساعد خلال 5 سنوات

كشف مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن تعيين 150 ألف معلم مساعد خلال الـ5 سنوات المقبلة بواقع 30 ألف معلم كل عام، مشيرًا إلى أنَّ تطابق شروط التقديم على العديد من الخرجين في مسابقة المعلمين، للتعاقد مع 30 ألف معلم، لا يعني أنَّهم بذلك ضمنوا التعاقد والعمل كمعلمين بداية العام الدراسي الجديد 2022- 2023.

مسابقة المعلمين هدفها سد العجز في المدارس

وقال المصدر، لـ«الوطن»، أنَّ مسابقة المعلمين للتعاقد مع 30 ألف معلم مساعد، هدفها سد العجز في مرحلة رياض الأطفال والصفوف الثلاثة الأولى، خاصة مع تطبيق نظام التدريس الجديد والمناهج المتطورة، لافتا إلى أنَّ التعاقد مع خريجين للعمل كمعلم فصل، وليس معلم مادة، موضحًا أنَّ اختيار الفائزين سيتم بكل شفافية دون تدخل العنصر البشري، إذ ستكون جميع الاختبارات إلكترونية.

محل السكن ضمن شروط مسابقة تعيين 30 ألف معلم

وأوضح المصدر، أنَّ شروط التعاقد مع المعلمين، تتضمن الاختيار طبقًا لمحل السكن ونفس المحافظات، وإقامة الخريج في نفس نطاق المحافظة المتقدم فيها بالمسابقة، منوها إلى أنَّه لا يوجد نقل أو ندب بين الإدارات التعليمية أو المديريات، مؤكّدًا أنَّ الأولوية للقبول بالمسابقة ستكون للأكبر سنًا، والحاصلين على درجات علمية عليا «دكتوراه أو ماجستير».