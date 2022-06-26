«التعليم» تجدد تحذيرها لطلاب الثانوية العامة: لا تكتبوا على كتيب المفاهيم

جددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، صباح اليوم، تحذيرها للطلاب، بعدم كتابة أي بيانات على كتيب المفاهيم في امتحانات الثانوية العامة 2022، مشددا على ضرورة التنبيه على الطلاب بعدم الكتابة على كتيب المفاهيم وتسليمه للمراقبين بعد انتهاء الامتحان بشكل يومي، حيث يُمنع خروج الطالب بكتيب المفاهيم من اللجنة.

كتيب المفاهيم سيتم استخدامه السنوات المقبلة

وكشف مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن أنّ امتحانات الثانوية العامة 2022 تعقد بنظام الأوبن بوك، حيث يتم توزيع كتيب المفاهيم على طلاب الثانوية العامة قبل بداية الامتحانات، وهو يخص المواد الأساسية المضافة للمجموع، مشيرا إلى أنّ الكتيب سيتم استخدامه للسنوات المقبلة، مطالبًا المراقبين بضبط النفس والتحلي بالمسؤولية خلال سير الامتحانات والعمل على توفير الهدوء داخل اللجان، حفاظًا على مصلحة أبنائنا الطلاب متمنيًا التوفيق لجميع الطلاب.

أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2022 لن تشمل جزئيات مقالية

وقال المصدر، إنّ أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2022 لن تشمل أي جزئيات مقالية، وجميع أسئلة الامتحانات في جميع المواد لطلاب الشعبتين العلمية والأدبية، اختيار من متعدد، وتعتمد على الفهم ونتاج التعلم وليس الحفظ والتلقين، موضحا أنّ كتيب المفاهيم مرجعا قويا لجموع الطلاب، وجميع اللجان الامتحانية معقمة تماما ضد كورونا، للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات.

غير مسموح بدخول الكتاب المدرسي

وأوضح المصدر، أنّه غير مسموح بدخول الطلاب بالكتاب المدرسي للجان امتحانات الثانوية العامة 2022، مؤكدا أنّ كتيب المفاهيم هو البديل الشرعي للكتاب المدرسي، وغرفة العمليات المركزية بديوان عام الوزارة لم ترصد أي حالات يشتبه في إصابتها بفيروس كورونا، وأنّ الامتحانات تسير بشكل منتظم دون حدوث أي معوقات تؤثر على سير الامتحانات.