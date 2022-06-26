وزير التعليم: 15 ألف معلم في المسابقة الجديدة لرياض الأطفال

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنَّه سيكون هناك 15 ألفًا و187 معلمًا ضمن وظائف المعلمين المساعدين للعام المالي الجديد سيكونوا لرياض الأطفال، مشيراً إلى تحديد عدد معين لكل محافظة.

معلم فصل

وأوضح شوقي، في المؤتمر الصحفي للإعلان عن مسابقة المعلمين، أنَّه سيكون هناك 14 ألفًا و813 معلمًا سيكونون معلمين فصل.

سد العجز

وأشار وزير التربية والتعليم، إلى أنَّ هذا العدد سيسد العجز تماماً في مرحلة رياض الأطفال في تلك المسابقة، موضحًا أنَّ تلك المسابقة أشبه بـ54 مسابقة تتمّ في المحافظات، نظراً لتحديد عدد معين من المعلمين في كل محافظة.