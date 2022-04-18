التعليم: «التنظيم والإدارة» هو المسؤول عن إعلان مسابقة المعلمين 2022

أيام قليلة، تفصل آلاف الخريجين من متابعي مسابقة المعلمين2022، عن المؤتمر الصحفي الذي سيعلن خلاله الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل مسابقة وزارة التربية والتعليم ومعايير القبول، وأي الصفوف التي سيكون لها الأولوية.

وأكد مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لـ «الوطن»، أن الإعلان عن موعد المسابقة والتقديم لها، وكل ما يخص بها، سيكون عبر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، حيث سيعلن عن المسابقة بعد عيد الفطر، لكن الوزير سيتحدث عن تفاصيل تتعلق ببعض النواحي الإدارية المرتبطة بالمسابقة.

ليس كل من تنطبق عليه الشروط مقبول بمسابقة المعلمين

وقال المصدر، إن وزارة التعليم حددت للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، العجز في كل مادة ومدرسة وإدارة ومحافظة، وسوف تكون الأولوية في السنة الأولى لمعلمي رياض الأطفال والصفوف الابتدائية الأولى، وهذا ما سيعلنه الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة مع تحديد الشروط المطلوب توافرها، والأولوية التي سيتحدد على أساسها من هم الخريجين الذين تنطبق عليهم الشروط، من حيث الأكبر سنا، أولا، أو الأعلى تقديرا أولا، وهكذا، وهذه نواحي قانونية مسؤول عنها الجهاز.

طريقة جديدة لاختيار المرشحين للتعيين بمسابقة المعلمين

ولفت المصدر، إلى أن انطباق الشروط على الخريج لا يعني أنه ضمن القبول في مسابقة وزارة التربية والتعليم 2022، لأنه سيكون هناك اختبارات لمن تنطبق عليهم الشروط، ومن ينجح فيها سيتم اختياره، وهذه طريقة جديدة، وتم وضع مكونات بعينها سيمتحن فيها من تنطبق عليه الشروط التي يحددها الجهاز، على أن يكون الاختيار أولا من أبناء المنطقة السكنية «الإدارة»، حسب محل السكن، ثم الأقرب، فالأقرب، وهكذا.