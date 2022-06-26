محافظ المنوفية يتفقد أعمال إنشاء المجمعات الخدمية والزراعية بكفر عشما

تابع اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، آخر مستجدات موقف تسليم مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بمختلف القطاعات الخدمية بمركز الشهداء، تمهيدًا لتسليمها ودخولها الخدمة، ورافقه خلال الجولة مدير مديرية الشباب والرياضة ورئيس المدينة.

وتفقد محافظ المنوفية مجمع خدمات كفر عشما، المقام على مساحة 1000 متر، والمجمع الزراعي بمساحة 600 متر، وأشار رئيس المدينة إلى أنه تم الانتهاء من التسليم الابتدائي تمهيدا لبدء دخولها الخدمة، ليصبح إجمالي عدد المجمعات الخدمية والزراعية التي تم استلامها 5 مجمعات بقرى «كفر عشما، ساحل الجوابر، زاوية البقلي، زاوية الناعورة، دراجيل»، ويضم المجمع الخدمي مقرات خدمية متنوعة تشمل «وحدة محلية، مجلس شعبي محلي، مكتب تموين، بريد، سجل مدني، شهر عقاري، مركز تكنولوجي به 17 شباك، منهم 3 لذوي الهمم»، كما يشمل المجمع الزراعي «وحدة بيطرية، إرشاد زراعي، جمعية زراعية».

متابعة المشروعات وإجراءات التسليم

وأكد المحافظ أن اللجنة الثلاثية المعنية بمتابعة المشروعات وإجراءات التسليم، تواصل جهودها بالتنسيق مع الجهات المعنية لإجراء المعاينات الفورية لباقي المشروعات بكافة القطاعات ضمن المبادرة لتلافي الملاحظات تمهيدا للتسليم الابتدائي.

وحرص محافظ المنوفية على الاستماع لعدد من طلبات المواطنين أثناء جولته، موجهاً باتخاذ الحلول الفورية التي تضمن الحفاظ على حقوق المواطنين ومصالحهم، حيث استمع لتضرر أحد المواطنين من وجود تراكمات القمامة على جسر النيل بقرية طنوب، وعلى الفور وجه وحدة التدخل السريع برفع تلك التراكمات حفاظا على الشكل الحضاري.

مركز شباب العراقية

كما تفقد محافظ المنوفية مركز الشباب بالعراقية، وذلك ضمن 13 مركزا للشباب تم الانتهاء من تطويرها ورفع كفائتها وتسليمها لمديرية الشباب والرياضة، حيث وجه المحافظ، مدير مديرية الشباب والرياضة، بسرعة اتخاذ اللازم نحو توريد التجهيزات وفرش مراكز الشباب التي تم الانتهاء من رفع كفائتها واستلامها تمهيدا لدخولها الخدمة وتقديم خدمات رياضية للشباب من أبناء القرية.

فيما تفقد المحافظ وحدة الإسعاف المقامة على مساحة 224 مترا، وتم التسليم الابتدائي لمرفق الإسعاف ودخولها الخدمة، وكذا تفقد أعمال التشطيبات الداخلية النهائية وتشطيب الواجهات بالوحدة الصحية بالعراقية على مساحة 1600 متر بنسبة تنفيذ بلغت 80%.

وأوضح رئيس المدينة أنه جاري إنشاء 12 وحدة ومركز طبي جديد بنطاق مركز الشهداء، لتقديم الخدمات الطبية المتميزة للأهالي، فضلا عن استلام 5 وحدات صحية بعد تطويرها ورفع كفائتها.

كما تفقد المحافظ أعمال قطع الفرمة بطريق 25 «كفر عشما - العراقية - منشأة سلطان» بطول 5 كم، وتنفيذ الهيئة العامة للطرق والكباري، حيث تم الانتهاء من أعمال قطع الفرمة، وجاري رفع نواتج التطوير بالطريق وتمهيده لفرد طبقة الأساس تمهيدا لأعمال الرصف، وقد وجه المحافظ القائمين على تنفيذ المشروع بضرورة الالتزام بالجدول الزمني الموضوع لانتهاء المشروع.

استمرار أعمال إنشاء الموقف النموذجي

واستكمل محافظ المنوفية جولته بتفقد الأعمال الإنشائية بالموقف النموذجي «العراقية - شبين الكوم» المقام على تغطية ترعة منية الواط بمساحة 295 متر مربع، عبارة عن 3 حارات وغرفة إدارة ودورات مياه ويسع 15 سيارة، وهو من تنفيذ الهيئة العربية للتصنيع.

وخلال تفقده للأعمال الإنشائية بالموقف، وجه المحافظ بإزالة كافة الإشغالات المحيطة بالموقف وتوسعته حتى نهاية الشارع، ليضم 6 باكيات ويسع 30 سيارة لخدمة الأهالي، وأشار المحافظ إلى حرصه المستمر على تبني رؤية طموحة لإقامة العديد من الأسواق والمواقف النموذجية البديلة عن الأسواق والمواقف العشوائية بهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتغيير واقعها نحو الأفضل تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي.