سليمان وهدان: تعديلات قانون «المجتمعات العمرانية» تحفظ حقوق المواطنين

قال النائب سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس النواب، إن قانون المجتمعات العمرانية هو قانون خاص أنشئ عام 2018 للمناطق العمرانية الجديدة في مصر، والتي كان يحكمها قانون لا يُجيز التسجيل في الشهر العقاري العادي، وكان لها نظام خاص في التسجيل، لافتًا إلى أن التعديلات الجديدة تأتي ضمن الإصلاحات التشريعية الجديدة، وتحفظ حقوق المواطنين.

قانون الشهر العقاري للمدن الجديدة

وأوضح «وهدان»، في مداخلة هاتفية لنشرة أخبار «إكسترا نيوز»، مساء الخميس، أن هناك القانون العام للشهر العقاري، وقانون خاص بالمجتمعات العمرانية الجديدة، ويتضمن ضوابط للتعامل مع المطورين العقاريين، لافتًا إلى أنه كانت هناك حالة من عدم التنظيم في إدارة ملف العقارات الجديدة وتهدر الثروة العقارية، ومن الممكن أن تكون هناك قوانين خاصة تحكم مناطق معينة داخل الدولة، ويحكم القانون العام في التعامل معها.

وأشار وهدان، إلى أن القانون الخاص يعمل في تلك المناطق إلى أن تتولى إداراتها المحليات، فهو موضوع لمكان معين في ظروف معينة، لافتًا إلى أن المجتمعات العمرانية هي المنشآت في المدن الجديدة ويصدر بها قرار محدد وتتولى إداراتها وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية، وتخطتها وتشرها على تنفيذها وإدارتها، موضحًا أن المناطق العمرانية الجديدة محددة بالمساحة ولها كردون خاص وجهاز إداري للتعامل مع المواطنين.

التعديلات تعالج مشاكل قانون 2018

وأضاف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس النواب، أن تعديلات قانون المجتمعات العمرانية تعالج مشاكل قانون 2018، التي تضمنت مشاكل نقل الملكية وعدم التسجيل، مؤكدًا أن التعديل يتيح لمن آلت إليه الوحدة أن يتقدم للتسجيل خلال 15 يومًا في جهاز المدينة التابع لها، وفي حالة عدم التسجيل تقوم الهيئة بتسجيل الوحدة أو المساحة وإضافة المصروفات على المالك.