تعرف على شروط تنظيم المهرجانات والاحتفالات بالفنادق.. وعقوبة المخالفين

قال علاء عاقل رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية التابعة للاتحاد المصرى للغرف السياحية، إنه على كافة فنادق الجمهورية عدم إقامة أية مهرجانات أو احتفالات إلا بعد الحصول على ترخيص من وزارة الثقافة ممثلة في اللجنة العليا الدائمة لتنظيم إقامة المهرجانات والاحتفالات، وذلك عقب التنسيق مع الجهات المعنية بالدولة.

وأوضح عاقل، خلال المنشور الدوري رقم 105 لسنة 2022 الذي تم تعميمه على كافة المنشآت الفندقية اليوم، أن قرار عدم إقامة أية مهرجانات أو احتفالات بالفنادق إلا بعد الحصول على ترخيص من وزارة الثقافة يأتي تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار الخاصة بالحفاظ على سمعة السياحة المصرية، وذلك من خلال تنفيذ قرار رئيس الوزراء رقم 1238 لسنة 2018 فيما يخص إقامة المهرجانات أو الاحتفالات المختلفة داخل المنشآت الفندقية.

تعريف المهرجانات والاحتفالات

وأشار عاقل خلال المنشور إلى أن قرار رئيس الوزراء رقم 1238 لعام 2018 حدد المقصود بالمهرجانات أو الاحتفالات، وهي جميع الفعاليات الثقافية والفنية ذات الطابع الاحتفالي سواء كانت الدولية أو المحلية التي تقيمها الجهات الحكومية أو غير الحكومية بغرض تنمية الإبداع والحفاظ على الهوية الثقافية المصرية بروافدها الحضارية المتنوعة، فضلا عن أنها تهدف إلى تعزيز التنمية الثقافية والاقتصادية والاجتماعية المستدامة وتفعيل التبادل الثقافي بين مصر ودول العالم.

معاقبة المنشآت المخالفة

وأضاف أن وزارة السياحة والآثار أكدت أنه يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية واجبة الاتباع حيال المنشآت المخالفة لهذا القرار، موضحا أن السياحة اعتبرت هذا الموضوع مهم جدا وعاجل.

ويشار إلى أن اللجنة العليا لتنظيم إقامة المهرجانات والاحتفالات تكون برئاسة وزير الثقافة وعضوية كل من ممثل عن كل من وزارة الخارجية والداخلية والمالية والسياحة والآثار والطيران المدني والتنمية المحلية، ويتم اختيارهم من قبل الوزير المختص.