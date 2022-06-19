المنشآت الفندقية: رفع كفاءة الشبكات الداخلية وخدمات الاتصالات بالفنادق

دعا، علاء عاقل رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية التابعة للإتحاد المصرى للغرف السياحية ،كافة فنادق الجمهورية إلى سرعة تعاقد المنشآت الفندقية المدرجة ضمن نطاق أعمال المرحلة الأولى لسرعات الإنترنت بإستخدام تكنولوجيا الألياف الضوئية وذلك طبقا لقرار وزارة السياحة رقم 43 والصادر بتاريخ 26 فبراير الماضى والذى ينظم تلك العملية، لافتا إلى أن هذا الإجراء يأتى فى إطار رفع كفاءة البنية التحتية وخدمة الإتصالات بالفنادق والقرى السياحية.

خدمات الاتصالات بالفنادق

وأضاف «عاقل» خلال المنشور الدوري رقم 102 لسنة 2022 والذى جرى تعميمه اليوم على فنادق الجمهورية، أنه جرى إضافة بند رفع كفاءة الشبكات الداخلية وخدمات الإتصالات بالفنادق والقرى السياحية لتتوافق مع المواصفات القياسية لسرعة الإنترنت فائق السرعة (HSIA)، وذلك ضمن بنود مبادرة البنك المركزى المصرى بشأن الإحلال والتجديد للمنشآت الفندقية القائمة بسعر عائد 8% متناقص.

التعاقد على سرعات الإنترنت بتكنولوجيا الألياف الضوئية

وشدد رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية على ضرورة قيام الفنادق بموافاة الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحيةبوزارة السياحة بصورة التعاقد على سرعات الإنترنت بإستخدام تكنولوجيا الألياف الضوئية مع أحد مقدمى الخدمة طبقا لقرار وزارة السياحة فى هذا الشأن فى موعد أقصاه 48 ساعة من تاريخ التعاقد.

وأصدر الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، قرارا وزاريا، فبراير الماضى بإلزام جميع المنشآت الفندقية، برفع الحد الأدنى لسرعة الإنترنت بها، والمحددة وفقا لتصنيف كل منها، سواء 5 أو 4 أو3نجوم أو فنادق عائمة، في إطار رفع كفاءة البنية التحتية، وخدمات الاتصالات بالفنادق والقرى السياحية في مصر، على أن يجري التعاقد مع أي من مقدمي خدمات الاتصالات المرخص لهم بالعمل في مصر، في أجل غايته شهر من تاريخ انتهاء الشركة المصرية للاتصالات من توصيل كابلات الألياف الضوئية الخاصة بربط الشبكة الخارجية للشركة، بغرفة الاتصالات الخاصة بالمنشأة.