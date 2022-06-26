تشييع جثمان شاب لقي مصرعه في مشاجرة مع جيرانه بقليوب.. وإصابة والدته بخرطوش

شيع أهالي مدينة قليوب، جثمان شاب يدعى «طاهر مرعي» الشهير بـ«كريم»، صاحب محل سيراميك، والذي لقي مصرعه إثر إصابته بسكتة قلبية خلال مشاجرة مع شقيقين من جيرانهما، فيما أصيبت والدته وشخص آخر بطلق ناري «خرطوش» عقب استخدام الجناة للأسلحة النارية.

الأهالي يطالبون بالقصاص

وخرجت الجنازة من مسجد سيدي عبد الرحمن بمدينة قليوب في محافظة القليوبية، وطالب المشيعون بسرعة ضبط الجناة الهاربين والقصاص منهم وتقديمهم للعدالة، والدعاء لوالدة المجني عليه التي تجري جراحة لإنقاذ حياتها إثر إصابتها بالخرطوش في مستشفى بنها الجامعي.

وكانت أجهزة التحقيق بقليوب قد قررت التصريح بدفن جثة شاب عقب انتهاء مناظرة الطب الشرعي وطلبت تحريات مباحث القسم حول الواقعة، والاستعلام عن حالة المصابين، كما طلبت سرعة ضبط وإحضار المتهمين في الواقعة.

أقوال شهود الواقعة

وأكد شهود عيان في الواقعة، إن المتهمين شقيقين وهما جيران للمجني عليه والمصابين، وهربا بعد الحادث، حيث حدثت مشادة كلامية بين شقيق المجني عليه وأحد المتهمين تطورت إلى مشاجرة، ولدى تدخل المجني عليه لفظ أنفاسه الأخيرة بعد إصابته بسكتة قلبية.

وأضاف شهود العيان أن شقيق المتهم الأول قام هو الآخر بإطلاق عدة أعيرة نارية وأصاب والدة المجني عليه في قدمها، كما أصاب شخصا آخرا أثناء تدخله للدفاع عن المجني عليها، وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج اللازم، فيما فر المتهمان هاربين من مكان الحادث.

وأكد جيران المجنى عليه، أن المتوفى شاب متزوج ولديه طفلة تدعى «آيسل»، وأن زوجتة حامل في طفلهما الثاني، ووالدته المصابة مريضة سكر، وأن إصابتها بالخرطوش في قدميها سيؤدي إلى بتر ساقها، نظرا لأنها سيدة كبيرة في السن، كما أن والد المجني عليه مريض وملازم الفراش لإصابته بجلطة، مطالبين بضرورة القصاص من المتهمين الذين هربوا من مكان الواقعة فور ارتكاب الجريمة.

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بلاغ بمشاجرة بالأسلحة النارية

وتلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من قسم شرطة قليوب، يفيد حدوث مشاجرة بالأسلحة النارية بمنطقة سيدي عبدالرحمن بقليوب البلد، وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وتبين وفاة شاب يدعى «طاهر مرعي» إثر أزمة قلبية في مكان الحادث.

وأضافت التحريات أن مرتكبي الواقعة شقيقين وهما جيران المجني عليه، وأطلقا عددا من الأعيرة النارية على المجني عليه وأسرته، وأصيبت والدته بطلق ناري في القدم وأصيب أحد الجيران، وتم نقل الجثة إلى المستشفى وتحرر المحضر اللازم.