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محمود مسلم

مشروع بقالة لأرملة تعول 3 بنات ببرنامج أبواب الخير مع عمرو الليثي

كتب:

أبانوب رجائي
08:08 م | الأحد 26 يونيو 2022
عمرو الليثي

عمرو الليثي

شهدت حلقة اليوم الأحد من برنامج «أبواب الخير» مع الإعلامي عمرو الليثي بإذاعة راديو مصر في دورته الجديدة، تقديم مشروع بقالة للسيدة نور عبد الله، أرملة، 41 عاما، توفي زوجها وترك لها 3 بنات في مراحل التعليم.

تفاصيل البرنامج

وقدم البرنامج في حلقة اليوم، عملية زرع قرنية مخروطية للسيدة أم ياسين بتكلفة 60 ألف جنيه، زوجها حارس عقار ولديها طفلان توأم ولد وبنت، 6 أعوام.

فكرة البرنامج تأتي فى إطار دعم أهالينا، من خلال التواصل مع المستمعين وتلبية احتياجاتهم على رقم البرنامج 25785893.

موعد البرنامج

يذاع برنامج «أبواب الخير» الأحد من كل أسبوع في الثالثة عصرا ولمدة ساعة ويعاد الاثنين عبر إذاعة راديو مصر.

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بقلم أبانوب رجائي