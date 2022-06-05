عمرو الليثي ناعيا المنتج محسن علم الدين: أثرى السينما المصرية

نعى الإعلامي دكتور عمرو الليثي، المنتج الراحل محسن علم الدين والذي وافته المنية اليوم، داعيًا الله أن يتغمد برحمته وأن يلهم أسرته ومحبيه الصبر والسلوان.

عمرو الليثي ناعياً محسن علم الدين

ونشر الليثي عبر صفحاته الرسمية عبر مواقع التواصل «خالص العزاء في وفاة الأخ والصديق العزيز المنتج الكبير محسن علم الدين.. وإنا لله وإنا إليه راجعون»

وأوضح «الليثي»، أن المنتج القدير الراحل أثرى السينما المصرية بالعديد من الأعمال المتميزة، رحم الله فقيد السينما العربية وأسكنه فسيح جناته».

معلومات عن المنتج محسن علم الدين

يذكر أن المنتج محسن علم الدين قدم عددا كبيرا من الأعمال الفنية منها يا عزيزي كلنا لصوص، وآه يا بلد آه، وأبو البنات، وأشياء ضد القانون وغيرهم الكثير.

حاصل على بكالوريوس تجارة إدارة أعمال عام 1966، وعضو بنقابة المهن السينمائية ، وعضو بغرفة صناعة السينما، وعمل كأستاذ إدارة الإنتاج والإعلان والعلاقات العامة بالمعهد العالي للسينما من 1982 إلى 1990.

عمل مع المنتج الراحل رمسيس نجيب منذ سنة 1961 حتى 1978، عمل كمدير لإنتاج الشركة العربية للسينما (رمسيس نجيب وشركاه) من سنة 1961 حتى سنة 1969، وعمل كمدير معمل خورشيد للطبع والتحميض من سنة 1964 حتى سنة 1967.

رحيل المنتج محسن علم الدين

حالة من الحزن سيطرت على الوسط الفني، بعد خبر رحيل المنتج الكبير محسن علم الدين عن عالمنا صباح اليوم، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية تطلبت نقله إلى العناية المركزة التي مكث بها ما يقرب من شهر قبل رحيله، حيث كان يعاني من مشاكل في الرئة أثرت على التنفس.