عمرو الليثي يدعم الطفلة رقية ببث مباشر خلال مشاركته بمهرجان الخليج

نشر الإعلامي الدكتور عمرو الليثي رئيس اتحاد الإذاعات الإسلامية، فيديو بث مباشر، عبر صفحته الرسمية على «فيس بوك»، أثناء مشاركته بمهرجان الخليج للإذاعة والتليفزيون، يدعم فيه الطفلة رقية عمرها سنتين ومصابة بمرض خطير «ضمور العضلات الشوكي»، وتبذل عائلتها قصارى جهدها لجمع التبرعات، رغبًة في الوصول إلى ثمن حقنة «زولجينزما» لإنقاذ حياة ابنتهم، وتحريرها من ذلك المرض.

عمرو الليثي يدعم رقية

وأضاف الليثي، خلال الفيديو، أنه لا بد وأن تحصل رقية على هذه الحقنة قبل أن تتم سنتين وهي متبقي لها 10 أيام فقط وتتم سنتين، وأنه يدعمها ويدعو الجميع للتبرع لحالة رقية لأن هذا يعتبر تجارة رابحة مع الله، كما نشر الليثى أرقام حسابات التبرع بالبنوك على حسابه الشخصي على فيس بوك.

وكانت وفاء عامر آخر الداعمين للطفلة رقية، حيث اختصت وفاء «الوطن» بالظهور مع الطفلة رقية ووعدتها بأنها لم تتركها إلا بعد حصولها على الحقن اللازمة لعلاجها وأنها من الداعمين لها.

دعم الفنانين لرقية

وكان عدد من الفنانين قدموا الدعم للطفلة رقية ومن بينهم محمد هنيدي، أحمد العوضي، عمر كمال، بدرية طلبة وغيرهم من الفنانين وكتبوا على فيسبوك: «القمر دي اسمها رقية.. رقية عندها مرض اسمه ضمور العضلات.. مرض خطير ومالهوش علاج تقريبا.. إلا علاج واحد بس في العالم حقنة لازم تاخدها قبل ماتتم سنتين.. المشكلة إن فاضل عشر أيام ورقية تتم سنتين وكل ما الوقت بيعدي .. فرص رقية بتبقى أقل.. الحقنة تكلفتها 2 مليون دولار... مبلغ كبير مش كدة؟! ... بس لو كل بوست عندي بيوصل لـ10 ولا 20 مليون... و100 ولا 200 ألف منهم بس اتبرعوا هنقدر نجمع المبلغ ده.. اتبرع بأي مبلغ مهما كان.. هيساعد إننا ننقذ مستقبل وحياة رقية».