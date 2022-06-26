«تسويق السياحة»: إسبانيا ترفع عدد رحلاتها للأقصر لـ6 شهريا

تبدأ شركات الطيران الإسبانية خلال الأسبوع الأخير من شهر يوليو المقبل، في زيادة عدد رحلاتها إلى الأقصر لتصبح 6 رحلات شهريًا، وقال محمد عثمان، رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية، إن اسبانيا تسير حاليًا إلى الأقصر نحو 4 رحلات شهريًا بواقع رحلة واحدة أسبوعيا، لافتًا إلى أنه في أواخر الشهر المقبل ستبدأ في زيادة رحلاتها بواقع رحلتين إضافيتين ليصبح إجمالى عدد رحلاتها 6 رحلات في الشهر قابلة للزيادة، خلال الموسم الشتوي.

إسبانيا الأولى عالميًا في إرسال السياح للأقصر

وأضاف «عثمان» في حديثه لـ«الوطن»، أن إسبانيا من أهم الدول المصدرة للسياح إلى مدن الصعيد السياحية حاليًا، لافتًا إلى أن السياح الإسبان هم الأكثر زيارة للأقصر منذ بداية العام الجاري، مشيرصا إلى أن السياح الفرنسيين يأتون في المركز الثاني عالميًا فث زيارة الأقصر وأسوان منذ بداية عام 2022، لافتًا إلى أن النصف الأول من العام الحالي شهد أيضًا تواجد أعدادا جيدة من السياح الأمريكان.

كوريا الجنوبية تبدأ في تسيير رحلات للأقصر أغسطس المقبل

وأشار «عثمان» إلى أن شركات السياحة الكورية الجنوبية ستبدأ في تسيير رحلات للأقصر بداية من شهر أغسطس المقبل، موضحًا أن العام الجارى سيشهد قدوم أعدادا جيدة من سياح دول جنوب شرق أسيا، وزيارتهم المدن السياحية والأثرية المصرية، ولا سيما الأقصر وأسوان والقاهرة، خاصة بعد أن استأنفت شركة الخطوط الجوية القطرية رحلاتها إلى الأقصر بعد توقف دام نحو 9 سنوات.

وأوضح رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية، أن هذا العام شهد العديد من المؤشرات الإيجابية لقرب التعافي السياحي لمصر، حيث ارتفع متوسط إنفاق السياح الوافدين للأقصر من 90 إلى 115 دولارا، كما ارتفع أيضا متوسط عدد الليالي السياحية التي يقضيها السياح بمصر، موضحا أن معدل الطلب على زيارة مصر خلال الموسم السياحي الشتوي، ارتفع بنحو 28% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.