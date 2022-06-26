إصابة شخصين إثر انفجار أنبوبة بوتاجاز داخل منزل في أبو حماد بالشرقية

أصيب شخصان اليوم الأحد، في حريق منزل بمركز أبوحماد بمحافظة الشرقية، نتيجة انفجار أنبوبة بوتاجاز، وجرى نقلهما للمستشفى لتلقي العلاج والإسعافات اللازمة، وتحرير المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.

إخطار بحريق منزل في أبو حماد

كان اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، قد تلقى إخطارا من مركز شرطة أبو حماد، يفيد ورود بلاغ باندلاع حريق بأحد المنازل بمركز أبو حماد، وتبين أنه نتج عن انفجار أنبوبة بوتاجاز، وأسفر عن إصابة شخصين بحروق من الدرجة الثانية.

وعلى الفور توجهت قوة من الشرطة والحماية المدنية وسيارتي إطفاء للسيطرة على الحريق وإخماده، وتبين نشوب الحريق بسبب انفجار أسطوانة غاز، ما أسفر عن إصابة شخصين.

نقل المصابين لمستشفى أبو حماد المركزي

وجرى تحرير المحضر اللازم، ونقل المصابين إلى مستشفى أبوحماد المركزي، لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.