رئيس التحرير

محمود مسلم

إصابة شخصين إثر انفجار أنبوبة بوتاجاز داخل منزل في أبو حماد بالشرقية

نقل المصابين لمستشفى أبوحماد المركزي لتلقي العلاج اللازم

كتب:

نظيمه البحرواي وسمر السيد
06:03 م | الأحد 26 يونيو 2022
حريق - أرشيفية

حريق - أرشيفية

أصيب شخصان اليوم الأحد، في حريق منزل بمركز أبوحماد بمحافظة الشرقية، نتيجة انفجار أنبوبة بوتاجاز، وجرى نقلهما للمستشفى لتلقي العلاج والإسعافات اللازمة، وتحرير المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.

إخطار بحريق منزل في أبو حماد

كان اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، قد تلقى إخطارا من مركز شرطة أبو حماد، يفيد ورود بلاغ باندلاع حريق بأحد المنازل بمركز أبو حماد، وتبين أنه نتج عن انفجار أنبوبة بوتاجاز، وأسفر عن إصابة شخصين بحروق من الدرجة الثانية.

وعلى الفور توجهت قوة من الشرطة والحماية المدنية وسيارتي إطفاء للسيطرة على الحريق وإخماده، وتبين نشوب الحريق بسبب انفجار أسطوانة غاز، ما أسفر عن إصابة شخصين.

نقل المصابين لمستشفى أبو حماد المركزي

وجرى تحرير المحضر اللازم، ونقل المصابين إلى مستشفى أبوحماد المركزي، لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

اقرأ المزيد:

إشهار مركزي شباب عرب الصوالحة الشرقية وعرب وكفر الحارث بالقليوبية

حبس 6 أشخاص في واقعة مقتل موظف بسبب مشاجرة في الشرقية

وفاة المستشار يحيى عبدالمجيد نائب رئيس مجلس الدولة ومحافظ الشرقية الأسبق

توريد 626 ألف طن قمح لـ55 شونة وصومعة بمراكز الشرقية
بقلم نظيمه البحرواي وسمر السيد