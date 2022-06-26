إشهار مركزي شباب عرب الصوالحة الشرقية وعرب وكفر الحارث بالقليوبية

اعتمدت وزارة الشباب والرياضة الادارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات قرار مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية بإشهار مركز شباب عرب الصوالحة الشرقية التابع لإدارة شباب شبين القناطر ومركز شباب عرب وكفر الحارث التابع لإدارة شباب القناطر الخيرية .

شروط إشهار الهيئة الشبابية

يأتي ذلك وفقا لقانون تنظيم الهيئات الشبابية رقم 218 لسنة 2017 وتعديلاته والقرار رقم 55 لسنة 2018 بشأن شروط إشهار الهيئة ،الشبابية حيث تم إشهار مركز شباب عرب الصوالحة الشرقية على مساحة 11650 متر مربع بقرار إشهار رقم 327 لسنة 2022، ومركز شباب عرب وكفر الحارث على مساحة 2000 متر مربع بقرار إشهار رقم 328 لسنة 2022.

توصيل الخدمات للقري

وأكد الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية على سعي الوزارة لزيادة عدد مراكز الشباب وتوصيل الخدمات للقرى التي يتوافر بها شروط الاشهار، وشدد على دعم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية لتوفير الخدمات الشبابية والرياضة للمراكز وتسهيل إجراءات إشهار مراكز شباب جديدة تقدم خدمات افضل للنشء والشباب

في وقت سابق افتتح الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية البرنامج التدريبي لبناء قدرات قادة مراكز الشباب وموظفيه بالتعاون مع الجمعية المصرية للتوعية والتنمية الشاملة، ضمن مشروع تطوير مركز شباب ميت نما بشبرا الخيمة والذي يستهدف 15 متدربا من العاملين للتدريب على الادارة بالنتائج والتخطيط والمتابعة والتقييم والتفاوض ومهارات حل المشكلات واتخاذ القرار.