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ضبط شخصين بحوزتهما 35 ألف قطعة مستلزمات طبية.. جماركها 6 ملايين جنيه

كتب:

محمد بركات
02:45 م | الأحد 26 يونيو 2022
وزارة الداخلية

وزارة الداخلية

تمكنت إدارة شرطة موانى الإسكندرية بالإدارة العامة لأمن الموانئ، من ضبط شخصين مقيمان بمحافظة الإسكندرية، حال إنهاء إجراءات وصولهما على إحدى رحلات الطيران القادمة من دولة أجنبية.

بيانات المضبوطات

وضبط بحوزة المتهمين، 35833 قطعة مستلزمات طبية متنوعة أجنبية الصنع، مخفاة بحقائب ضمن أمتعتهما بالمخالفة القانون، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتها للمضبوطات بقصد التهريب والإتجار.

الرسوم الجمركية

وقدرت القيمة والرسوم الجمركية المستحقة عليها، بنحو 6 ملايين و741 ألفا و900 جنيه، واتخذت الإجراءات القانونية.

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بقلم محمد بركات