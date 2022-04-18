عاجل.. إيطاليا تعيد فتح سفارتها في العاصمة الأوكرانية كييف

أعلنت إيطاليا، اليوم الاثنين، إعادة فتح سفارتها في العاصمة الأوكرانية كييف، وفق نبأ عاجل نقلته شبكة «سكاي نيوز عربية».

إغلاق سفارة روما في كييف بعد الحرب

وكانت روما قررت مطلع مارس الماضي، على غرار غالبية الدول الغربية، إغلاق سفارتها في كييف نظرًا لتدهور الوضع الأمني.

كان وزير الخارجية الإيطالي لويدجي دي مايو، قال إنّ السفير بيار فرانشيسكو زازو وصل إلى كييف، وإنّ البعثة الدبلوماسية الإيطالية في العاصمة الأوكرانية «ستعمل بكامل طاقتها اعتبارا من الاثنين».

واعتبر الوزيرعودة السفارة إلى كييف دليلاً على أنّ إيطاليا لا تضيّع الوقت ولا تتوقف عن الإيمان بالدبلوماسية والسعي باستمرار إلى السلام، وعلى موقعها الإلكتروني تفيد السفارة بأنّ خدماتها لا تزال مقصورة على مساعدة الشركات والمواطنين الإيطاليين وإصدار وثائق السفر الطارئة، أما خدمة إصدار التأشيرات فلا تزال معلّقة.