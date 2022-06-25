الأزهر للفتاوى الإلكترونية: نقدم دعما دينيا ونفسيا واجتماعيا لمتابعينا

قال الدكتور أسامة الحديدي، مدير مركز الأزهر للفتوى الإلكترونية، إن مبادرة «أنت غالي علينا» قام مركز الأزهر العالمي لإطلاقها من أجل استقبال كل استفسارات المواطنين ودعم الشباب نفسيا ودينيا، لحل مشكلاتهم وتجاوز تحدياتهم، «استقبلنا إمبارح والنهارده فقط 200 مكالمة يخصوا الموضوع ده».

الحديدي: نستقبل شكاوى المواطنين لمواجهة الظواهر السلبية في المجتمع

وأضاف «الحديدي»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «اليوم»، وتقدمه الإعلامية سارة حازم، والمذاع على فضائية «DMC»، أن المركز يستقبل شكاوى واستفسارات المواطنين لمواجهة عدد من الظواهر السلبية التي ظهرت على السطح في المجتمع المصري.

الحديدي: المركز يستقبل استفسارات المواطنين على الخط الساخن 19906

وأوضح أن المركز يستقبل استفسارات المواطنين على الخط الساخن 19906، وفيه سيجد المتصل ضالته من مقدمي الوعظ الديني والنفسي والاجتماعي لهم حتى بعد انتهاء مواعيدهم الرسمية، «الزملاء قاعدين بعد الوقت العمل الرسمي وحتى الساعة 12 بالليل».

وأكد أنه وقبيل إطلاق المبادرة جرى عقد الكثير من البرامج التدريبية وورش العمل للزملاء من أجل منحهم القدرة وتأهيلهم للرد على المواطنين والتفاعل معهم دينيا ونفسيا واجتماعيا، «الأسبوع القادم فيه عدد من ورش العمل لتنمية الأداء ورفع كفاءة الزملاء للتعامل مع مختلف الحالات».

وتابع: «مبادرة أنت غالي علينا تم إطلاقها منذ عام تقريبا، ونهتم فيها برفع حالة اليأس التي تستحوذ على أبنائنا في المجتمع، وبدأنا في استقبال الاتصالات بأعداد ليست بالقليلة، والأرقام صادمة للمجتمع والناس».

وأشار إلى أن أعضاء الفتوى ممن يردون على المواطنين قد تلقوا تأهيلا وتدريبا عبر أساتذة من الطب النفسي، ويجب أن يكون الطبيب مزج بين الدعم الديني وعلم النفس وعلم الاجتماع، حتى يكون لديه القدرة على تحويل حالة المتصل من اليأس للأمل والإقبال على الحياة.