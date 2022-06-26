إيمان عبدالجابر: انطلاق قرعة دوري مراكز الشباب الأسبوع المقبل.. وهدفنا دعم المواهب

أعلنت الدكتورة إيمان عبدالجابر، رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب، انطلاق قرعة دور الـ32 لدوري مراكز الشباب، الأسبوع المقبل، بوجود نخبة كبيرة من الرياضيين ونجوم الكرة المصرية.

جاء ذلك علي هامش الزيارة الميدانية التي تقوم بها لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمود حسين، لعدد من مراكز الشباب وأندية محافظة بورسعيد، للوقوف على المشكلات والعمل على حلها.

تشكيل لجنة فنية للإشراف على البطولة

وأكدت «عبدالجابر»، أنه جرى تشكيل لجنة فنية للإشراف على البطولة برئاسة الكابتن أحمد شوبير، ووليد صلاح الدين، وسامي الشيشيني، ويشرف على لجنة الحكام الدكتور أشرف موسى، كما تضم الإعلامي خالد كامل إلى اللجنة الإدارية.

وأكدت أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، حريص على دعم مراكز الشباب بشكل إيجابي، من خلال المشاركة الفعالة للشباب، وجذبهم للمشاركة في أنشطته المتنوعة، فضلاً عن دعم الأندية والمنتخبات الوطنية، بانتقاء اللاعبين المتميزين من الشباب، وإتاحة الفرصة للمواهب المتميزة، وبث روح الحماس وتكوين وعي رياضي وتنافسي بين اللاعبين في مراكز الشباب، بالإضافة إلى جذب الشباب إلى مراكز الشباب، وتفعيل دور الرياضة للشباب، وترسيخ أهداف الرياضة البدنية والصحية التربوية والاجتماعية.

وأشارت «عبدالجابر»، إلى أن دوري مراكز الشباب لكرة القدم، يعد واحدًا من أهم المشروعات القومية التي تنفذها الوزارة عل مدى 9 سنوات متتالية، بغرض نشر ثقافة الممارسة الرياضية، فضلاً عن دوره المهم في اكتشاف الموهوبين في لعبة كرة القدم، إذ يشارك فيه أكثر من 25 ألف لاعب من جميع قرى ومدن محافظات الجمهورية، وتسعى العديد من الأندية المصرية، إلى التعاقد مع لاعبين من الدوري من خلال متابعة منافسات الدوري.

العمل على توسيع قاعدة الممارسين للرياضة

وشددت على أن وزير الشباب حريص على توفير كل الإمكانات الخاصة بتنفيذ دوري مراكز الشباب، في ضوء توجيهات القيادة السياسية، للعمل على توسيع قاعدة الممارسين للرياضة، وتكثيف الأنشطة الرياضية داخل مراكز الشباب المنتشرة في جميع ربوع الجمهورية، بغرض اكتشاف المواهب الرياضية لديهم والاستفادة من تلك المواهب.

ويضم وفد اللجنة الدكتور محمود حسين رئيس اللجنة، والنائب سامر التلاوي وكيل اللجنة، واللواء ثروت سويلم، والنائب حازم إمام أمين سر اللجنة، والنواب درويش مرعي ومحمد لبيب وأسامة عبدالعاطي وخالد بدوي، وأية مدني وولاء عبدالفتاح وأحمد مصطفى وسلمى مراد، وإبراهيم عبداللطيف أمين اللجنة، وعاطف مرعي وحمدي خيري من الأمانة الفنية.