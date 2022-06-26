«مي» في دعوى خلع: «مش مهتم بيا زي أيام الخطوبة وبيتكلم مع البنات»

داخل محكمة الأسرة وقفت فتاة عشرينية، بملابسها الأنيقة، ونظارتها السوداء، تنتظر لحظة مثولها أمام القاضي بفارغ الصبر، للنظر في دعوى الخلع التي أقامتها ضد زوجها.

تحدثت «مي» مع «الوطن» عن تفاصيل دعوى الخلع التي أقامتها ضد زوجها بعد 4 أشهر فقط من زواجها، قائلة: «اهتمامه بيا قل، وبغير من علاقته بزميلاته في الشغل وتعامله مع أي واحده»، ليتضح أن ذلك كان سبب دعواها الذي استغربه خبراء التسوية، خلال الجلسات التي امتنع الزوج عن حضورها، بحسب تصريحاتها، موضحة أنها طلبت منه الطلاق بعد عدة مشادات كلامية بينهما تطورت لمشاجرات كبيرة وضرب وإهانة.

قصة حب استمرت 7 سنوات

وخلال حديثها، استذكرت «مي» فترة تعارفهما، قائلة: «كان مهتم بيا وبنخرج على طول، وبعد الجواز إتغير 180 درجة»، موضحة أنها تعرفت عليه منذ 7 سنوات وبعد فترة نشأت بينهما علاقة غرامية، وتمت الخطبة وكانت في قمة سعادتها لاهتمامه به بطريقة تجعل الجميع يغار منها، وكانت صديقاتها تتمنين رجل مثله، وكان يشاركها في جميع تفاصيل حياته الشخصية.

وتابعت: «بقي مش مهتم بيا زي أيام الخطوبة، وبعد الجواز بقيت مش بشوفه خالص وبقي عصبي ويقولي بقي في مسؤولية»، واستذكرت الزوجة بداية زواجها، قائلة إنه كان يعاملها بطريقة حسنة للغاية ويدللها، وبعد أسابيع بدأ يتأخر خارج المنزل وعندما تسأله يتحجج بالعمل من أجل الحصول على أموال ليجعلها تعيش في نفس المكانة الاجتماعية التي تريدها، وعندما ضايقها الأمر اشتكت لعائلته، وعنفها بعدها وتشاجر معها وسبها.

رسايل تفضح الزوج

«من فترة بدأت أحس أنه مش مشغول زي ما بيقولي، وبدأت أشك فيه ولما بسأله بيعمل أيه وبيروح فين، وبدأت ألاقي رسايل بينه وبين صحباته في الشغل خلتني أتأكد أنه عنده علاقات تاني، ولما فتحت تليفونه لقيته بيتكلم بطريقة غريبة مع البنات اللي يعرفها في الشغل، ولما اتكلمت معاه قالي دي غيرة»، وفقًا لرواية الزوجة.

دعوى خلع بعد قصة حب

وقبل خروج حاجب المحكمة لينادي على دعواها، قالت «مي» إنها أخبرت زوجها بمعرفتها بخيانته لها، وعندما عرف أنها مسكت هاتفه نهرها، وحاول ضربها لقيامها بفتح الرسالة، وعندما تركت المنزل، رفض مصالحتها فحزنت، وتسلل الشك تجاه تصرفاته في الفترة الأخيرة، فطلبت الطلاق ورفض، فتوجهت لمحكمة الأسرة بإمبابة وأقامت دعوى خلع حملت رقم 1821 أحوال شخصية.