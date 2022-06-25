مهندسة في دعوى خلع: «مش عايزني أشتغل عشان ما أصرفش على أهلي»

«بعد ما اتجوزنا منعني أشتغل، بحجة إني بصرف على أهلي من مرتبي»، لجأت زوجة في مقتبل الثلاثينيات من عمرها، لمحكمة الأسرة بزنانيري لتقيم ضد زوجها دعوى خلع بعد أن رفض عملها بعد الزواج، وبدأ في معاملتها بطريقة سيئة، وظهر وجهه الحقيقي.

طلب منها ترك عملها مهندسة

حكت الزوجة الثلاثينية، لخبراء مكتب التسوية عن سبب دعواها، وأنها لا تود الصلح بينها وبين زوجها لأنها لم تقبل بأن تترك عملها الذي حاربت من أجله، وتعبت حتى تحصل عليه، وهو الآن يريدها أن تتركه حتى لا تنفق على عائلتها من راتبها، لتتحول حياتها إلى جحيم لا يطاق حتى تركت له منزل الزوجية، بعد شجار كبير سبها وتهجم عليها بالضرب أثناءه.

وقالت الزوجة إنها كانت تحلم طوال عمرها بأن تصبح مهندسة حتى تكون فخرًا لوالديها اللذين تعبا في تربيتها، وبالفعل حققت حلمها وتخرجت في الجامعة، واجتهدت حتى حصلت على وظيفة جيدة في إحدى الشركات، التي قابلت فيها زوجها الحالي.

وتعرفت عليه وبعد فترة أصبحا صديقين وبعدها صارحها بإعجابه وبدأ يطلب منها ترسيم العلاقة، ووافقت على أن يقابل والدها ليتفق معه على الخطبة، ووافقت العائلتان على تجهيزات الزواج، وكان شرطها الأساسي أن تستمر بعملها وهو كان موافقا ولم يبدِ أي اعتراض.

الزوج تغيَّر حاله بعد الزواج

وبعد عامين من الخطبة كانا انتهوا من تجهيزات شقة الزوجية، وحددوا موعد الزواج، وبدأت حياتها معه بطريقة روتينية لا يشوبها أي شجار، أو معاملة سيئة، وكانت سعيدة، وبدأت تترقى في عملها، وبعد فترة بدأ يسألها عن راتبها وماذا تفعل به، وأين تنفقه، وعلى ماذا، وبدأ بينهم الشجار المستمر الذي حول المنزل ساحة للمعركة، وكلما اعترضت على شيء يضربها ويهينها، ومؤخرًا منعنها عن زيارة أهلها وأصدقائها، ما جعلها تكره المعيشة معه، حسب حديث الزوجة.

هددها بطلاقها إن لم تترك عملها

«بعد فترة من الخناقات بقي يهددني لو مسبتش الشغل هيطلقني، وبقي يضربني ويأخد مني الفلوس عشان مبعتش فلوس لأهلي، ولما طلبت منه الطلاق رفض وقالي أنا معنديش ستات تشتغل وتصرف على أهلها».

دعوى خلع

وأنهت الزوجة دعواها بأنها تركت له المنزل بعد محاولات كثيرة، وطلبت منه الطلاق أكثر من مرة، وطلبت من مكتب الخبراء أن يحولوا دعواها للقاضي، وأقامت دعوى خلع حملت لرقم 328 أحوال شخصية.