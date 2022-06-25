«إنجي» في أغرب دعوى خلع: «بغير من عيشة إخواته وخايفة أحسد حد»

«بغير من عيشة إخواته ومستواهم الاجتماعي، وخايفة عيالي يطلعوا عندهم عقدة نقص»، بين البخل وقلة العمل والغيرة والحسد نسجت سيدة ثلاثينية تدعى «إنجي. ج» دعوى الخلع التي أقامتها ضد زوجها «فارس. س» لتحكي لـ«الوطن» تفاصيل غريبة من زيجتها التي دامت 7 سنوات وقصة حب استمرت 3 سنوات، وإنجاب طفلين.

بكلمات متقطعة قالت الزوجة إنها لم تعد تتحمل المعيشة معه وهي تنظر لحياة الآخرين وتنقم على عيشتها، حتى أنها مؤخرًا اكتشفت أنها تحسد الجميع على حياتهم، وامتنعت منذ فترة عن الاجتماع مع عائلته في أي مناسبة.

الزوجة تغير من إخوته

وبسؤال «الوطن» لـ«إنجي» عن سبب دعواها الغريبة، قالت إن زوجها ليس لديه عمل ثابت وهذا ما يجعل مستوى معيشتهم أقل من إخواته، وعندما يكون معه أموال ينفقها على نفسه، ما يجعلها تعيش في ضيق طوال الوقت، وبحاجة لأقل الأشياء، وتشعر بالنقص أمام الجميع.

إنجي: «بخاف أحسد الناس»

«بقيت أخاف أحسد الناس على عيشتهم، ولما أقوله يشتغل ويدور على وظيفة ثابتة يقولي ما إحنا عايشين كويس ومش ناقصنا حاجة، ويتخانق معايا ويشوف أنه مش مقصر، حتى مع ولاده بخيل عليهم، ولما بطلب حاجة لعياله ميرضاش يجبها ويقولي عشان يطلعوا قنوعين، ويعتمدوا على نفسهم، ولما بشتكي لأهله عشان يشتغل عشان يصرف علينا، بيقولوا لي أرضي بعيشتك، وأنا كل اللي طالباه نعيش كويس زي إخواته، أنه ميبقاش بخيل عليا وعلى عياله».

دعوى خلع

وأنهت الزوجة حديثها بإنها غضبت كثيرًا في منزل عائلتها، وفي كل مرة كانت تعود كان يسوء الأمر، حتى اتخذت القرار وطلبت منه الطلاق لكنه رفض، وهي تعلم أنه لم يغير من طباعه، فلجأت لمحكمة الأسرة بأكتوبر، وأقامت دعوى خلع حملت رقم 31 أحوال شخصية.