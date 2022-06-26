سفر 541 من حجاج الجمعيات الأهلية لأداء مناسك الحج اليوم

يواصل حجاج الجمعيات الأهلية السفر إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك الحج، لتؤكّد وزارة التضامن الاجتماعي، إلى أنَّ أول أفواج حج الجمعيات الأهلية للمدينة، وهم حجاج الجيزة غادروا إلى المدينة المنورة يوم الجمعة الماضية، مشيرة إلى أن باقي أفواج حجاج الجمعيات الأهلية ستتوالى على مراحل حتى 2 يوليو المقبل، وذلك هو آخر موعد لوصول الأفواج إلى الأراضي المقدسة.

سفر حجاج 6 محافظات

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي سفر 541 حاجا اليوم، من 6 محافظات، مشيرة إلى سفر 43 حاجا من محافظة دمياط، و135 من محافظة الغربية، و46 من محافظة الإسماعيلية، و41 من محافظة بورسعيد، و137 من محافظة البحيرة، و139 من الشرقية وذلك من مطار القاهرة إلى المدينة المنورة.

وأوضحت وزارة التضامن في تقرير حصلت «الوطن» على نسخة منه، أنَّ 276 حاجًا من محافظة القاهرة، و135 حاجا من محافظة القليوبية، و88 من الفيوم، سيغادرون غدا الاثنين الموافق 27 يونيو - 28 ذو القعدة إلى مكة المكرمة.

ولفتت إلى أنَّ حجاج محافظات «سوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، والبحر الأحمر، وأسيوط، والوادي الجديد» سيغادرون من مطار القاهرة إلى مكة المكرمة يوم الثلاثاء الموافق 28 يونيو 2022.

حجاج الجمعيات الأهلية

وأوضحت وزارة التضامن أنَّ يوم 29 يونيو سيغادر حجاج الجمعيات الأهلية من محافظة الإسكندرية 92 حاجا، ومطروح 41 حاجًا، من مطار القاهرة إلى فندق «إعمار رويال» بالمدينة المنورة في الفترة من 29 يونيو وحتى 3 يوليو، وفي الفترة من 3 يوليو وحتى 19 يوليو في فندق «إعمار جراند»، ثم المغادرة إلى القاهرة يوم 19 يوليو 2022.

وأكّدت وزارة التضامن، أنَّه تمّ الانتهاء من جميع التفاصيل الخاصة بموسم الحج للعام الحالي، كما تمّ الانتهاء من التعاقد مع الفنادق ذات المستوى المتميز، كما تمّ رفع درجة الاستعداد القصوى وتقديم أفضل الخدمات وتذليل العقبات التي ربما تحدث.