اليوم.. آخر موعد لصرف مرتبات يونيو 2022 لموظفي الحكومة

تنتهي وزارة المالية اليوم الإثنين الموافق لـ27 يونيو الحالي من صرف مرتبات يونيو 2022 للعاملين والموظفين بـ66 وزارة وجهة وهيئة تابعة للجهاز الإداري للدولة لليوم الخامس على التوالي، بعد أن واصلت الوزارة الصرف أمس الأحد الموافق 26 يونيو بعد توقف نتيجة الإجازات الرسمية الأسبوعية يومي الجمعة والسبت الماضيين.

كتاب دوري في مارس

وتصرف وزارة المالية وفقاً لكتاب دوري صادر في نهاية مارس الماضي حدد مواعيد صرف مرتبات يونيو 2022 على مدار 5 أيام بدأت يوم الثلاثاء الماضي الموافق لـ 21 يونيو ثم تابعت الصرف يومي الأربعاء والخميس الماضيين على أن تنتهي اليوم من صرف المرتبات للعاملين بكافة الجهات والوزرات والهيئات التابعة للدولة.

وبحسب الكتاب الدوري بدأت وزارة المالية صرف مرتبات يونيو 2022 يوم الثلاثاء الماضي الموافق لـ 21 يونيو لـ 33 وزارة وجهة حكومية ثم يوم الأربعاء الموافق لـ 22 يونيو لـ 33 وزارة وجهة حكومية.

الالتزام بالإجراءات الاحترازية

وطالبت وزارة المالية من خلال الكتاب الدوري من المسؤولين عن كافة الهيئات والوزارات والإدارات التابعة للجهاز الإداري للدولة بالتنبيه على العمال والموظفين عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي بقدر الإمكان، على النحو الذى يتسق مع الجهود التي تبذلها الدولة للحد من التجمعات ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة تداعيات جائحة كورونا في إطار التيسير على المواطنين وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.

وشددت الوزارة على العاملين في الجهات الإدارية، على عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خصوصا أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل وزارة أو هيئة، ومن ثم لا ينبغي التزاحم على تلك الماكينات ومراعاة الإجراءات الاحترازية للحد من آثار كورونا.